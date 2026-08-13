Reprodução/TV Globo Luis Roberto é homenageado na Globo

Após quatro meses afastado para cuidar da saúde, Luis Roberto voltou à Globo na última quarta-feira (12) para narrar Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores. O retorno do profissional ganhou até matéria especial no Jornal Nacional.

No último bloco da atração, Ana Paula Araújo falou sobre a transmissão da atração futebolística.

"Daqui a pouco tem a volta da Conmebol Libertadores para a tela da Globo com um grande clássico do nosso futebol, Cruzeiro e Flamengo. Esse jogo também marca a volta de um colega muito querido de todos nós: Luis Roberto, que estava afastado desde abril, cuidando da saúde. Luis, boa noite para você, grande alegria ter você aqui de volta!", disse a apresentadora.

Logo depois, Luis Roberto agradeceu o carinho dos colegas jornalistas: "Oi, Ana Paula, que alegria. Obrigado por esse carinho, Heraldo Pereira. Boa noite a todos. Pois é! Depois de quatro meses de um tratamento tenso, intenso, eu tenho a chance de recomeçar", disse o narrador.





O narrador ainda comentou sobre a gratidão de voltar ao trabalho na tela da TV Globo.

Gratidão a todos que estiveram do meu lado, ninguém soltou a minha mão, e hoje estou aqui para entregar o meu melhor, para entregar a minha emoção. Luis Roberto





Diagnóstico e tratamento

Reprodução/TV Globo Ana Paula Araújo e Luis Roberto





Vale lembrar que Luis Roberto estava confirmado como o principal narrador da Globo para a Copa do Mundo e seria o responsável pelas principais partidas da competição, incluindo os jogos da Seleção Brasileira.

No entanto, pouco mais de dois meses antes do torneio, em 7 de abril, a emissora informou que ele ficaria fora da cobertura para iniciar o tratamento contra um câncer recém-diagnosticado na região cervical. Everaldo Marques foi escolhido para substituí-lo.

O narrador iniciou o tratamento no dia 16 de abril e compartilhou uma mensagem nas redes sociais. "Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu no Instagram.

Luis Roberto narrou os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia no fim de março. O ex-jogador e comentarista Júnior revelou que o colega recebeu o diagnóstico após a partida contra a Croácia e que os médicos apresentaram um prognóstico positivo para sua recuperação.