Reprodução/TV Globo Geovanna Tominaga comandou a TV Globinho

A TV Globo anunciou, na última quarta-feira (12), a volta de um dos programas mais clássicos da emissora, o TV Globinho. A atração chegou ao fim em 2015 e deu lugar ao Encontro, que na época era comandado por Fátima Bernardes.

"A nostalgia será o fio condutor da programação do Criança Esperança 2026. Ao longo da Maratona da Esperança, o público será convidado a revisitar brincadeiras, personagens e lembranças marcantes da infância. Como parte dessa celebração, o especial resgata uma das memórias afetivas mais queridas da televisão brasileira: a TV Globinho", disse a emissora em comunicado à imprensa.

O canal carioca afirmou que se trata de uma edição especial e única, iniciando a programação comemorativa que estreia dia 10 de outubro na TV Globo e seguirá até o dia 12 de outubro, quando iniciará o Show Esperança.

"O programa infantil ganhará uma edição especial de exibição única no dia 10 de outubro, integrando a programação comemorativa que estreia dia 10 de outubro na TV Globo e segue até a noite de 12 de outubro, quando será realizado o Show da Esperança", pontuou.





Surgimento da TV Globinho

Reprodução/TV Globo Angélica na TV Globinho





O fenômeno infantil surgiu de uma transição na programação infantil da Globo. Em 1997, Angélica chegava ao canal para apresentar o Angel Mix, que ficou no ar até 2000. Meses depois, a TV carioca estreava o Bambuluá, também com Angélica.

Até então, o Angel Mix era o responsável por exibir os desenhos nas manhãs da Globo, mas, em virtude da alta concorrência com Eliana na Record, exibindo Pokémon, e Jackeline Petkovic no SBT, com atrações também infantis, a esposa de Luciano Huck teve sei programa encerrado.

Então, todos os desenhos passaram a ser exibidos na TV Globinho, que apresentava diversas animações e atrações dentro do Bambuluá. Em 2002, a atração se torna independente, sendo exibida de segunda a sexta-feira às 9h25.

Contou com diversos apresentadores, como Angélica, Guilherme Vieira e Élida Muniz. Marcou com Geovanna Tominaga, Graziella Schmitt, Sthefany Brito, Fernanda Freitas, Ana Carolina Dias, Letícia Colin, Maytê Piragibe, Cecília Dassi, Thiara Palmieri e Thalita Ribeiro.

O programa era sucesso em audiência e chegou a médias incríveis na casa dos 15 a 17 pontos em 2003. No entanto, em suas últimas exibições, o infantil marcava cerca de 6,0 pontos no Ibope, demonstrando o desgaste da atração, até sair definitivamente do ar em 2015.