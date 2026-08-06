Reprodução/SBT Ratinho e Tiago Piquilo

O apresentador Ratinho, do SBT, abordou o tema das correções e dos exageros envolvendo cirurgias plásticas em seu programa. Entre os convidados estavam a dupla sertaneja Hugo e Tiago, e Ratinho acabou surpreendendo Tiago Piquilo com um comentário.

Durante a atração exibida pela emissora da família Abravanel, o apresentador recebeu os cantores para debater procedimentos estéticos com um especialista e fez uma observação direcionada ao artista.

"Você pintou o cabelo? Meu Deus... Você tá com uma cara de viado", disparou Ratinho.

"Pintei. É um tal de inventar moda...", respondeu Tiago.

"Rapaz... Mas inventa moda esses dois", continuou o apresentador.

Declaração polêmica



Reprodução/SBT Tiago Piquilo no Ratinho





Não é a primeira vez que o apresentador se envolve em uma polêmica desta natureza. Em maio deste ano, o contratado da TV da Anhanguera já havia polemizado com outro comentário.





A declaração foi feita durante uma entrevista com um homem que afirmou ser casado com sete mulheres. Durante a conversa, Ratinho comentou sobre relacionamentos homoafetivos e disse que o beijo entre homens significava "tirar mais um do mercado".

Quando eu vejo dois homens se beijando, eu já fico preocupado. Ele já saiu do mercado e tirou mais um. Ratinho





"É porque é muita novela mostrando homem beijando homem, mulher beijando mulher. Não sei se incentiva isso porque, no meu tempo, que o negócio funcionava, não tinha muito isso", soltou.

Outras polêmicas

Reprodução/Internet Apresentador Ratinho





Anteriormente, o apresentador já havia se envolvido em outra polêmica. Durante seu programa , Ratinho criticou a escolha da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados.

"Tem tanta mulher, por que vão dar para uma trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas tem outras mulheres, mulheres mesmo", afirmou o veterano, gerando repercussão.

Na sequência, o comunicador acrescentou: "Mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Vamos modernizar, ter inclusão, mas não precisa exagerar. Estão exagerando", declarou.

Devido às declarações, a deputada federal Erika Hilton processou Carlos Massa, o Ratinho, após declarações transfóbicas feitas em seu programa de TV em março de 2026.

A deputada acionou a Justiça e o Ministério Público, pedindo uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, valor sugerido para destinar proteção a mulheres vítimas de violência. Ela também processou o SBT para garantir um direito de resposta de três minutos no Programa do Ratinho.

Ratinho para o Hugo e Tiago: – VOCÊ TÁ COM UMA CARA DE VIADO! #ProgramaDoRatinho ☞ Siga. Seja @excentricko. pic.twitter.com/AOoANDLHTm— Luiz Ricardo (@excentricko) August 6, 2026



