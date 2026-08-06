O apresentador Ratinho, do SBT, abordou o tema das correções e dos exageros envolvendo cirurgias plásticas em seu programa. Entre os convidados estavam a dupla sertaneja Hugo e Tiago, e Ratinho acabou surpreendendo Tiago Piquilo com um comentário.
Durante a atração exibida pela emissora da família Abravanel, o apresentador recebeu os cantores para debater procedimentos estéticos com um especialista e fez uma observação direcionada ao artista.
"Você pintou o cabelo? Meu Deus... Você tá com uma cara de viado", disparou Ratinho.
"Pintei. É um tal de inventar moda...", respondeu Tiago.
"Rapaz... Mas inventa moda esses dois", continuou o apresentador.
Declaração polêmica
Não é a primeira vez que o apresentador se envolve em uma polêmica desta natureza. Em maio deste ano, o contratado da TV da Anhanguera já havia polemizado com outro comentário.
A declaração foi feita durante uma entrevista com um homem que afirmou ser casado com sete mulheres. Durante a conversa, Ratinho comentou sobre relacionamentos homoafetivos e disse que o beijo entre homens significava "tirar mais um do mercado".
Quando eu vejo dois homens se beijando, eu já fico preocupado. Ele já saiu do mercado e tirou mais um. Ratinho
"É porque é muita novela mostrando homem beijando homem, mulher beijando mulher. Não sei se incentiva isso porque, no meu tempo, que o negócio funcionava, não tinha muito isso", soltou.
Outras polêmicas
Anteriormente, o apresentador já havia se envolvido em outra polêmica. Durante seu programa , Ratinho criticou a escolha da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados.
"Tem tanta mulher, por que vão dar para uma trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas tem outras mulheres, mulheres mesmo", afirmou o veterano, gerando repercussão.
Na sequência, o comunicador acrescentou: "Mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Vamos modernizar, ter inclusão, mas não precisa exagerar. Estão exagerando", declarou.
Devido às declarações, a deputada federal Erika Hilton processou Carlos Massa, o Ratinho, após declarações transfóbicas feitas em seu programa de TV em março de 2026.
A deputada acionou a Justiça e o Ministério Público, pedindo uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, valor sugerido para destinar proteção a mulheres vítimas de violência. Ela também processou o SBT para garantir um direito de resposta de três minutos no Programa do Ratinho.