Reprodução/Instagram/@virginia Filhas de Virginia já ostentaram bolsas de até R$ 70 mil.

Virginia Fonseca e Zé Felipe costumam chamar a atenção nas redes sociais por ostentarem um estilo de vida luxuoso, com direito a viagens de jatinho particular, mansões e itens de moda avaliados na casa dos milhões. Assim como os pais, as filhas do casal, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de 3, também já surgiram usando peças de grifes internacionais, que se destacam pelos valores expressivos.

Um dos itens usado pelas pequenas que mais chocou internautas foi uma bolsa de luxo da grife francesa Hermès. Em um registro, compartilhado por Virginia em 2024, as duas irmãs surgem estilosas, portando o acessório avaliado, na época, em US$ 14 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 76 mil.

Reprodução/Instagram/@virginia Maria Alice e Maria Flor chamaram atenção ao surgir ostentando bolsa avaliada em R$ 76 mil.





Louis Vuitton de mais de R$ 12 mil

Em 2025, durante um chá revelação, Maria Flor surgiu ostentando uma bolsa Louis Vuitton. O modelo Alma Nano, em um tom de bordô, é avaliado em cerca de R$ 12,1 mil.

Reprodução/Instagram/@virginia Maria Flor surgiu usando bolsa de luxo durante chá revelação.





Além da bolsa em questão, filha do meio de Virginia e Zé Felipe conta com outros modelos da marca francesa no closet, como a Mini Pochette, avaliada em R$ 5 mil.

Presentes de Natal de luxo

No Natal de 2024, Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais após presentear as herdeiras com bolsas da Louis Vuitton. Maria Alice ganhou uma peça avaliada em aproximadamente R$ 5.450, enquanto Maria Flor recebeu um modelo que custa cerca de R$ 5.050. Somadas, as duas bolsas ultrapassam os R$ 10 mil.







Além dos acessórios luxuosos, o closet das meninas conta com outras peças de marcas internacionais. Maria Alice e Maria Flor já surgiram usando vestidos de marcas com preços que chamam a atenção.

Em uma das ocasiões, os modelos chegaram a ser avaliados em R$ 3 mil cada.

Babás de Virginia têm rotina de luxo e salário de até R$ 18 mil

Virginia não investe alto apenas no vestuário dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O dia a dia dos pequenos também é acompanhado por um verdadeiro esquadrão de babás muito bem remuneradas, com salários que podem chegar a R$ 18 mil.







A equipe dedicada às crianças já chegou a reunir sete profissionais, algumas com formação em enfermagem. Nomes como, Carina Costa, Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karollince, Thais Lorrane e Luciana Bispo já se revezaram nos cuidados com os herdeiros da influenciadora e do cantor sertanejo.

As profissionais acompanham a rotina das crianças, inclusive, em compromissos, internações e viagens internacionais para destinos como Estados Unidos, Dubai e Espanha. Para que isso seja possível, Virginia e Zé Felipe custeiam passagens aéreas em primeira classe ou no jatinho da família e hospedagens em hotéis e mansões luxuosas.