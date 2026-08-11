Reprodução/SBT Ratinho fala sobre polêmica

Ratinho falou em seu programa na noite da última segunda-feira (10) sobre uma denúncia por homofobia apresentada ao Ministério Público de São Paulo. Tudo aconteceu após uma fala do apresentador em relação ao cantor sertanejo Tiago Piquilo, dizendo que o artista estava com "cara de viado". Ele pontuou que o comentário foi uma brincadeira.

"Eu sempre brinquei com todo mundo que vem aqui no programa. Eu nunca desrespeitei uma pessoa sequer na vida. A coisa que eu mais tenho pelas pessoas é respeito. O Brasil sabe que eu brinco. Há 28 anos que eu brinco na televisão e nunca desrespeitei uma pessoa sequer. Quando eu brigo, eu brigo; eu não desrespeito, eu vou pro tapa, vou pro soco, vou pro pontapé. Mas nunca desrespeitei ninguém", afirmou.

A representação foi feita pelo suplente de deputado estadual Agripino Magalhães Júnior (PSOL-SP), que já chegou a protocolar outras ações contra o famoso.





"O senhor que está me processando está usando de uma entidade para levar vantagem. Não vou falar seu nome, você não merece que eu fale. O senhor sabe que eu estava brincando. E a Justiça do Brasil já tem muito processo. Vai incomodar de novo, mais uma vez, juiz, a fim de ganhar dinheiro", disse.

Reprodução/SBT Tiago Piquilo no Ratinho





Ratinho ainda chegou a relembrar uma situação que, de acordo com ele, aconteceu com Silvio Santos (1930-2024). O famoso afirmou que o dono do SBT teria parado de fazer brincadeira com crianças na atração após um questionamento com um promotor.

"Ele começou a brincar com crianças aqui no programa dele, e um promotor, se eu não me engano, de Osasco, começou a incomodar, falar que ele estava tratando mal a criança. Ele falou: 'Ah, é? Eu não sei tratar a criança, então não vou mais brincar com criança'. Eu também vou fazer isso. Eu não brinco mais, é melhor e mais fácil", pontuou.

O que aconteceu?

Reprodução/SBT Ratinho e Tiago Piquilo





O apresentador Ratinho, do SBT, abordou o tema das correções e dos exageros envolvendo cirurgias plásticas em seu programa. Entre os convidados estavam a dupla sertaneja Hugo e Tiago, e Ratinho acabou surpreendendo Tiago Piquilo com um comentário.

Durante a atração exibida pela emissora da família Abravanel, o apresentador recebeu os cantores para debater procedimentos estéticos com um especialista e fez uma observação direcionada ao artista.