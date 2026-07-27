Reprodução/Internet Globo suspendeu quadro de Virginia Fonseca na Copa



Eu soube hoje e vou contar a vocês quem teria mandado dispensar Virginia da TV Globo.

E aqui fica uma lição para todos nós: é preciso ter cuidado com quem nos bajula demais.

Quando Virginia foi pela primeira vez à TV Globo, ela chegou em um lindo e potente helicóptero, que pousou dentro da emissora.

Naquele momento, o todo-poderoso diretor da TV Globo, Amauri Soares, teria se aproximado para recebê-la e demonstrar que estava à disposição dela. Ele se apresentou como alguém que comandava tudo e disse que qualquer coisa que ela precisasse poderia falar diretamente com ele.

Ele se colocou quase como um grande aliado de Virginia. E ela acreditou.

Amauri Soares é aquele que se casou com Patrícia Poeta e afirmou que o relacionamento chegou ao fim, mas, até hoje, não apresentou publicamente documentos sobre a separação. Essa gente é curiosa.

Mas, voltando ao caso de Virginia, eu soube que ela se sentiu prestigiada com a atenção recebida e acreditou que tinha o apoio da direção da emissora.

Foi assim que ela participou dos dois primeiros programas com Luciano Huck aos domingos.

Porém, entre a primeira e a segunda participação, começaram a surgir notícias de bastidores envolvendo uma suposta investigação relacionada aos jogos e comparações com outros casos que tiveram grande repercussão.

Segundo informações que chegaram até mim, a situação teria deixado a direção da Globo preocupada. E aí veio a mudança de postura.





O mesmo Amauri Soares que teria se colocado à disposição de Virginia teria procurado Luciano Huck para conversar sobre a situação.

Luciano, que sempre teve uma relação próxima com a direção da emissora, teria assumido a missão de conduzir o assunto.

E, no segundo domingo, aconteceu aquele momento que deixou Virginia visivelmente desconfortável durante a participação no programa.

Depois disso, o que eu soube é que, de maneira discreta, a direção da TV Globo decidiu não seguir com novas participações da influenciadora.

Virginia até aproveitou para viajar com seu avião particular pelos Estados Unidos.

Mas a informação que recebi é que os bastidores teriam sido exatamente esses.

E aí eu pergunto: por que depois dizer que já estava combinado que Virginia participaria apenas duas vezes?

Eu fico com a impressão de que essa turma da TV Globo acredita que o público não percebe as movimentações dos bastidores.

Mas o público percebe, sim.