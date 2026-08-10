Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe Virginia se manifesta sobre Zé Felipe em meio a rumores de 'traição' de Vini Jr.

Virginia Fonseca se manifestou sobre sua relação com o ex-companheiro, Zé Felipe, neste fim de semana. A declaração da influenciadora ocorreu após rumores de que o atual namorado, Vini Jr., teria flertado com uma modelo transexual.

Ao ser questionada pelo Link TV sobre o que pode colocar um fim à torcida do público para que ela e o sertanejo reatem o relacionamento, Virginia disparou: "Eu acho que com o tempo".

Na sequência, a influenciadora destacou que entende o carinho e a insistência dos fãs em uma reconciliação. "Eu também tenho que respeitá-los. Eu e o Zé tivemos uma relação muito linda. Foram cinco anos, então, claro, eles pegaram o amor, criaram carinho e eu tenho que respeitar isso", disse.

Por fim, Virginia afirmou que acredita que, com o passar do tempo, os fãs passarão a entender a nova dinâmica da relação entre ela e o ex-companheiro. "Eu sei que, com o tempo, eles vão entender e vão viver a relação, como eu e o Zé vivemos", concluiu.

A torcida pela volta do ex-casal voltou a ganhar força na última semana, quando Virginia e Zé Felipe se reuniram em um apartamento, em São Paulo, para acompanhar a recuperação das filhas, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de 3, que passaram por cirurgias de amígdalas e adenoides.





Polêmica com modelo transexual

Vini Jr. voltou a ver seu nome envolto em uma polêmica que gerou burburinho nas redes sociais. Neste sábado (8), a modelo trans Nina Hoffmann veio a público expor uma suposta interação com o jogador de futebol.

Reprodução/Instagram/@ninahoffmann À esquerda, o print da suposta interação entre o jogador e a modelo. À direita, foto da modelo Nina Hoffmann.





No print, divulgado por ela nos Stories do Instagram, o atacante do Real Madrid aparece, supostamente, reagindo com um emoji de boca aberta a uma foto em que ela surge de biquíni.





Após a grande repercussão do caso, a modelo esclareceu que sua intenção ao divulgar o suposto print nunca foi prejudicar Virginia Fonseca."Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia. Não tenho absolutamente nada contra ela e não fiz nada com o objetivo de causar qualquer problema ou exposição para ela. O que me motivou a expor o ocorrido foi exclusivamente a atitude do Vinícius. Na minha visão, achei uma atitude ridícula e inadequada, principalmente por ele estar namorando uma pessoa e, ainda assim, enviar mensagem/reagir ao meu Instagram dessa forma", escreveu nos Stories do Instagram.

Ainda pelas redes sociais, Nina afirmou que já participou de festas com Vini Jr. em Madrid e em Barcelona, e que ele ficou “de graça” com uma de suas melhores amigas, que é uma das maiores atrizes pornô do mundo.

Apesar das acusações feitas por Nina Hoffmann, Virginia e Vini Jr. não se pronunciaram sobre o assunto. O iG entrou em contato com a equipe dos famosos, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras.