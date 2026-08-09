Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco, 46 anos, falou de seu lado empreendedor no evento Rio Innovation Week, realizado no Píer Mauá nesta última terça-feira (04), que rolou até sexta (07). A atriz dividiu o palco com a empresária e colunista do Estadão Camila Farani para apresentar o tema “Artista e empreendedora: quando talento e negócios se encontram”.

Leia mais: Veja os ex-namorados de Deborah Secco; atriz teve vários romances



Ao comentar sobre o tema, a jornalista começou a palestra questionando se, hoje, a intérprete se sente mais atriz ou empresária. Sincera, a famosa revelou que nunca teve dúvida de que se tornaria atriz, mesmo com sua família a lembrando de que o caminho não seria fácil.

“Eu acredito muito no poder do pensamento, sempre tive certeza de que iria ser uma atriz famosa desde muito cedo, embora a minha família falasse que era muito difícil”, declarou.





“Mas, para mim, não havia dúvida. Ainda muito criança, eu brincava de adedanha com a minha irmã e, quando caía para mim ‘atriz famosa com a letra D’, eu falava logo: Deborah Secco. Depois, com a carreira já consolidada na televisão, tive vontade de fazer cinema. Eu corro atrás, mas também arrisco; acredito que, nesta vida, a gente bota o pé e depois vem o chão", acrescentou.

Reprodução/Youtube Deborah Secco no 'A Cúpula'





Ao refletir sobre o processo para se tornar empresária, Deborah Secco explicou que as coisas funcionaram quase da mesma forma. “Quando descobri que queria ser empreendedora, percebi que a minha maior empresa era a Deborah Secco Ltda”, disse.

“Virei uma marca, era meu RH, meu financeiro. Acredito que todo mundo precisa investir em si próprio porque, se eu não acredito em mim o suficiente a ponto de investir, por que os outros vão fazer isso? Logo percebi que a minha marca tinha muito poder, era muito potente, e poderia alavancar outras marcas", pontuou.

Em sua visão, para ser uma empresária bem-sucedida, é preciso ser amada, mas também temida, já que o mundo não torna o processo mais fácil para as mulheres.

“A gente passa a vida querendo ser amada”, afirmou. “E, no mundo dos negócios, temos de ser amados, mas também temos de ser temidos. Parece horrível, mas uma máxima que aprendi é que quem tem medo de você não te magoa; só te magoa quem te ama. Então, hoje eu busco ser amada e temida. As pessoas precisam ter respeito pelo seu trabalho, pela sua história", declarou.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Carreira e vida pessoal

Embora ainda mantenha uma vida intensa de trabalho e vida pessoal, Deborah Secco destacou que hoje trabalha menos do que trabalhou a vida inteira, com o objetivo de equilibrar melhor o seu tempo, principalmente com a sua filha, Maria Flor, de 10 anos.

“Mas também não dá para reclamar de algo com que eu tanto sonhei e busquei. Quando era pequena, rezava e pedia a Deus para ter muito dinheiro e poder sustentar a minha família; hoje, eu pago 16 planos de saúde.... Mas não posso reclamar, fui eu mesma que rezei por isso, me ajoelhei e pedi", afirmou.



