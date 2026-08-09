Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, 27 anos, voltou a falar sobre sua vida pessoal e fez questão de negar qualquer tipo de acordo para reatar o relacionamento com o craque do Real Madrid, Vini Jr., 26 anos. Tudo isso aconteceu após rumores de que uma das condições para a reconciliação seria diminuir a exposição da vida amorosa nas redes sociais e também em entrevistas.

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Ao comentar sobre o assunto, a influenciadora destacou que a postura mais reservada não partiu de um combinado entre o casal. Conforme foi destacado por ela, a mudança está ligada à forma como passou a lidar com a própria vida pessoal ao decorrer dos anos, já que sempre foi muito vigiada.

“Não, não digo acordo, mas eu acho que é amadurecimento mesmo, né? A gente amadurece, eu comecei na internet com 17 anos, então óbvio que a internet acompanhou muitas fases da minha vida”, disse em conversa ao Portal LeoDias.





“E enfim, hoje eu tenho 27, estou bem mais madura e a intenção é realmente amadurecer mais e mais e mais, evoluir e respeitar cada fase da nossa vida e viver ela como tem que ser vivida”, acrescentou.

VÍDEO 🚨 Virginia Fonseca nega 'acordo' para falar menos sobre o namoro com Vini Jr e falou sobre como lida com críticas: "Estou bem mais madura e a intenção é realmente amadurecer mais e mais e mais"pic.twitter.com/bblqxxZKQ0 — Quem (@quem) August 9, 2026





Ainda durante o São Julhão Festival, realizado em São Paulo, na noite deste sábado (08), Virginia falou sobre o fato de alguns fãs ainda torcerem por uma possível reconciliação com Zé Felipe. Sincera, a influenciadora disse que o antigo relacionamento criou uma ligação afetiva com o público.

Reprodução/Instagram Vini Jr. abre álbum de fotos ao lado de Virginia.





No entanto, ela afirmou que cada pessoa precisará compreender a nova fase vivida pelo ex-casal."Eu acho que, com o tempo, eu também tenho que respeitar eles. Eu e o Zé tivemos uma relação muito linda, foram cinco anos aí. Então, claro, eles pegaram amor, criaram carinho e eu tenho que respeitar isso. E eu sei que, com o tempo, eles vão entender e vão viver essa relação como eu e o Zé vivemos", declarou.

Ao longo da conversa, a empresária também deixou claro que a separação não eliminou o vínculo de amizade entre eles. Ao ser questionada sobre o fato de considerar Zé Felipe seu amigo, a loira afirmou: "Sim, o Zé é meu amigo, não sei se o melhor, mas eu e o Zé, a gente tem relação de amigo, sim".

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia, Zé Felipe e filhos





Virginia faz surpresa com os filhos para Zé Felipe

Como forma de tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, Virginia Fonseca surpreendeu o cantor Zé Felipe com um presente neste domingo (9). Ele recebeu uma nécessaire de viagem da grife francesa Louis Vuitton, que custa em torno de R$ 2,8 mil.

Ao abrir a caixa, ele não escondeu a surpresa e aprovou o presente. Zé também mostrou bom humor e usou o apelido "Vivíbora". "É Vivíbora, chegou numa boa hora. A minha tá só o bagaço", brincou ele. No vídeo, também é possível ouvir a voz da influenciadora.

MATURIDADE É TUDO ! ❤️ A VIRGÍNIA preparou um almoço para o ZÉ FELIPE aproveitar com as crianças o DIA DOS PAIS e ainda comprou presentes para elas entregarem ao PAI . 🥹 Independente de qualquer coisa, quando existem filhos, colocar o bem-estar deles em primeiro lugar é uma… pic.twitter.com/lsQFHSJ0VT— Mira Ferreira 🎀 (@Mira_ferreira8) August 9, 2026





O sertanejo ganhou uma demonstração de carinho dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, em um momento registrado no apartamento de Virginia Fonseca, em São Paulo.



