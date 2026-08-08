Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Diferentemente de muitas celebridades, Deborah Secco, de 46 anos, nunca escondeu que viveu intensamente seus relacionamentos. Ao longo da carreira, a atriz se envolveu com atores, músicos, jogadores de futebol e revelou já ter se apaixonado e namorado mulheres. Entre amores, casamentos, noivados e alguns affairs secretos, a artista coleciona histórias que deram o que falar.

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Atualmente, a intérprete vive uma fase mais calma e tem mantido sua vida pessoal longe dos holofotes. Desde 2025, ela está em um relacionamento com o produtor musical Dudu Borges e, em junho deste ano, revelou que os dois estão noivos. O casal, que costuma manter a relação mais discreta, não divulgou detalhes sobre o casamento.





Entretanto, antes de Dudu, Deborah Secco teve outros relacionamentos que marcaram sua vida e agitaram os internautas por muitos anos.

Daniel Del Sarto

Um dos primeiros namoros conhecidos de Deborah aconteceu ainda nos anos 90, quando a atriz fazia parte do elenco de Confissões de Adolescente. Na época, ela se envolveu com o ator Daniel Del Sarto, 51 anos, que também participava da série.

Anos depois, em 2023, Daniel relembrou o relacionamento durante uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!. De acordo com ele, os dois começaram a sair juntos, ir ao cinema e passear até que a relação se transformou em algo mais sério e acabou virando um namoro.

Reprodução/Internet Daniel Del Sarto e Deborah Secco





O romance durou cerca de seis meses e, segundo o ator, ele ficou bastante abalado com o fim.

Marcello Faustini

Ainda nos anos 1990, a famosa se relacionou com Marcello Faustini, 51 anos, conhecido por ter sido paquito do Xou da Xuxa. O relacionamento aconteceu no início da carreira da atriz e chegou a ficar sério a ponto de os dois ficarem noivos.

Reprodução/Internet Marcello Faustini e Deborah Secco





Entretanto, o casamento nunca aconteceu. Anos depois, Faustini relembrou o relacionamento e a exposição que os dois tiveram nas revistas de celebridades da época.

Rogério Gomes

Alguns anos depois, em 1997, a estrela começou a se relacionar com o diretor Rogério Gomes, 64 anos, conhecido como Papinha. O romance evoluiu rapidamente e os dois chegaram a se casar.

Reprodução/Internet Rogério Gomes e Deborah Secco





A atriz tinha apenas 18 anos quando se casou com o diretor. A união durou até 2001 e marcou o primeiro casamento de Deborah.

Maurício Mattar

Depois do fim da relação com Rogério Gomes, Deborah se envolveu com Maurício Mattar, 62 anos. Os dois se conheceram durante as gravações da novela A Padroeira, em 2001.

Reprodução/Internet Maurício Mattar e Deborah Secco





O romance durou aproximadamente 11 meses. Na época, o relacionamento repercutiu bastante por acontecer pouco depois de Mattar terminar seu relacionamento com a apresentadora Angélica, que hoje é casada com Luciano Huck.

Dado Dolabella

Já no ano seguinte, em 2002, a atriz começou a namorar Dado Dolabella. O relacionamento foi intenso e avançou rapidamente. Os dois chegaram a ficar noivos e passaram a morar juntos por algum tempo.

Reprodução/Internet Dado Dolabella e Deborah Secco





Todavia, apesar da intensidade, o namoro durou menos de um ano. Deborah e Dado ficaram juntos por aproximadamente dez meses antes de colocarem um ponto final na relação.

Marcelo Faria

Durante as gravações de Celebridade, em 2003, ela viveu um romance com Marcelo Faria, 54 anos. Na novela, os dois interpretavam personagens que também tinham um envolvimento amoroso, e a química acabou ultrapassando a ficção. O namoro, porém, foi breve e durou alguns meses.

Reprodução/Internet Marcelo Faria e Deborah Secco





Erik Marmo

Em 2004, Deborah foi vista em clima de romance com Erik Marmo, 50 anos. Os dois chegaram a ser flagrados trocando beijos e carinhos, o que levantou rumores de que estariam namorando.

Reprodução/ Instagram Erik Marmo





No entanto, apesar da repercussão na época, os dois nunca chegaram a assumir oficialmente um relacionamento. Por isso, nesta pequena lista, o ator entra mais como um affair na lista de romances da famosa do que como um ex-namorado.

Marcelo Falcão

Ainda em 2004, a veterana começou um dos relacionamentos mais marcantes de sua trajetória amorosa: com Marcelo Falcão, 53 anos, vocalista da conhecida banda O Rappa.

Reprodução/Internet Marcelo Falcão e Deborah Secoo





Os dois ficaram juntos por cerca de dois anos e chegaram a ficar noivos. A relação foi tão intensa que Deborah chegou a tatuar no pé uma declaração de amor ao cantor. Depois do término, a atriz decidiu remover a tatuagem com sessões de laser.

Roger Flores

Em 2007, a atriz começou a namorar o ex-jogador de futebol Roger Flores, 47 anos. O relacionamento rapidamente ficou sério e os dois passaram a morar juntos. Já em 2009, eles oficializaram a união em uma cerimônia realizada em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Deborah Secco e Roger Flores





O casamento teve algumas idas e vindas e passou por algumas turbulências enquanto a atriz gravava Bruna Surfistinha, mas chegou ao fim definitivo em 2013. Ao todo, os dois ficaram juntos por cerca de sete anos, entre namoro e casamento.

Allyson Castro

Pouco depois do fim do casamento com Roger Flores, Deborah engatou um relacionamento com o cantor católico Allyson Castro, 46 anos. Os dois já se conheciam havia alguns anos e se aproximaram novamente em 2013.

Reprodução/Internet Allyson Castro e Deborah Secco





A famosa chegou a frequentar missas na igreja onde o cantor se apresentava. O namoro, entretanto, durou apenas alguns meses e terminou ainda naquele ano.

Bruno Torres

No fim de 2013, Deborah começou a namorar o ator Bruno Torres, 45 anos, que conheceu durante as gravações do filme A Estrada do Diabo. Os dois chegaram a aparecer juntos publicamente e assumiram o relacionamento. O namoro durou cerca de sete meses e terminou em junho de 2014.

Reprodução/Instagram Brunno Torres e Deborah Secco





A separação foi confirmada pela assessoria da atriz. Pouco tempo depois, Bruno também falou sobre o término e afirmou que os dois haviam brigado antes de decidirem seguir caminhos diferentes.

Romance com mulheres

Apesar de a maioria dos relacionamentos conhecidos de Deborah ter sido com homens, a atriz já revelou que também viveu uma história de amor com uma mulher.

Em 2022, Deborah fez questão de se assumir como uma mulher bissexual e contou publicamente que já havia namorado mulheres. Em entrevista, ela explicou que chegou a viver uma relação intensa com uma mulher famosa, mas preferiu não revelar a identidade dela.

Segundo a atriz, a relação começou a partir de uma paixão e de um encantamento entre as duas. Deborah explicou que, apesar de nunca terem colocado um rótulo na relação, para ela aquilo havia sido um namoro.

Mesmo sem revelar quem foi a ex, Deborah considera essa experiência uma parte importante de sua trajetória afetiva, até mesmo para se entender.

Hugo Moura

Em 2015, Deborah conheceu Hugo Moura, 36 anos, modelo, ator e diretor baiano. O relacionamento começou de maneira rápida e, naquele mesmo ano, os dois ficaram noivos.

Pouco tempo depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima. Em dezembro de 2015, nasceu Maria Flor, única filha do casal. Deborah e Hugo ficaram juntos por cerca de nove anos. A separação foi anunciada em abril de 2024, mas os dois já estavam separados há alguns meses.

Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Hugo e Deborah Secco





Na época, a assessoria da atriz afirmou que eles decidiram manter a situação em sigilo para preservar a intimidade da família. Mesmo depois do fim da relação amorosa, Deborah e Hugo mantiveram a amizade e continuaram próximos por causa da filha.

Dudu Borges: o atual noivo

Depois do fim do casamento com Hugo Moura, Deborah passou a viver uma nova história de amor com Dudu Borges, 43 anos. O relacionamento com o produtor musical foi assumido publicamente em março de 2025.

Desde então, os dois passaram a aparecer juntos em algumas ocasiões, mas mantiveram a relação longe dos holofotes. Em junho de 2026, Deborah revelou que os dois haviam ficado noivos.

Reprodução Instagram Deborah Secco e Dudu Borges





A confirmação aconteceu durante uma conversa sobre futebol no especial Chama o Vrááá, do gshow. Ao comentar que atualmente torce pelo Corinthians, a atriz explicou que seu “noivo” era torcedor do clube.

Ao ser questionada sobre o assunto, Deborah confirmou que estava noiva de Dudu. Até o momento, o casal ainda não revelou quando pretende subir ao altar. Depois de três casamentos, diversos namoros e alguns affairs ao longo da vida, Deborah parece estar vivendo uma fase mais tranquila e discreta ao lado do produtor musical.



