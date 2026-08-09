Luana Piovani, 49 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após usar sua conta pessoal do Instagram para se posicionar. A atriz se uniu à primeira-dama, Janja da Silva, para pedir pelo bloqueio do Discord no Brasil após a morte de uma adolescente de 13 anos durante uma transmissão ao vivo na plataforma, em vídeo publicado nas redes sociais.
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Bastante abalada, a artista relembrou que o caso “foi mais uma tragédia” envolvendo adolescentes e animais e questionou a falta de medidas efetivas das autoridades pelo fim da plataforma no Brasil. “Alguém me ajuda a movimentar esse país, por favor!”, diz Piovani.
Em seguida, ela cobrou providências das autoridades e questionou a continuidade do serviço no país.“Parece roteiro de filme de terror. Por que não encerra esse serviço do Discord? Com certeza tem muita gente ganhando dinheiro, mas o Brasil não é um país soberano? Quantos assassinatos de bichos, crianças e adolescentes teremos que ver?”, declarou.
Ainda durante o discurso, a famosa afirmou que há relatos e vídeos de crimes cometidos por grupos que usam a plataforma."São centenas de relatos e vídeos desses grupos. Então por que não acabar com o provedor desses grupos", questionou.
Vale destacar que, na semana passada, Piovani já tinha usado seu alcance para pedir o fim das redes sociais. Ela afirmou que gostaria de ver plataformas como Instagram, WhatsApp e Discord fora do ar de uma vez por todas e ainda classificou o rumo da internet como "uma coisa macabra".
Por meio dos stories, Luana destacou que sente falta das antigas formas de convivência e acredita que a sociedade deveria voltar a se comunicar pessoalmente ou por telefone.
"Eu não vejo a hora, de verdade, disso tudo acabar... Alguém ir lá e apertar o 'off' do Instagram, de todas as redes sociais, inclusive do WhatsApp", declarou. Durante seu relato, a atriz disse que prefere esse tipo de contato às relações construídas exclusivamente pela internet.
Janja fala sobre plataforma
A primeira-dama pediu a retirada do Discord do ar no Brasil e fez um apelo durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, na última quinta-feira (6). A esposa do presidente Lula associou o pedido ao caso de suicídio da menina de 13 anos.
"A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma", disse. É importante destacar que o Discord foi criado em 2015 e permite conversas por texto, voz e vídeo, além de transmissões em tempo real. Usuários podem criar seus próprios servidores com canais exclusivos para mensagens, imagens, vídeos e compartilhamento de tela.