Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani pede fim do Discord

Luana Piovani, 49 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após usar sua conta pessoal do Instagram para se posicionar. A atriz se uniu à primeira-dama, Janja da Silva, para pedir pelo bloqueio do Discord no Brasil após a morte de uma adolescente de 13 anos durante uma transmissão ao vivo na plataforma, em vídeo publicado nas redes sociais.

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Bastante abalada, a artista relembrou que o caso “foi mais uma tragédia” envolvendo adolescentes e animais e questionou a falta de medidas efetivas das autoridades pelo fim da plataforma no Brasil. “Alguém me ajuda a movimentar esse país, por favor!”, diz Piovani.





Em seguida, ela cobrou providências das autoridades e questionou a continuidade do serviço no país.“Parece roteiro de filme de terror. Por que não encerra esse serviço do Discord? Com certeza tem muita gente ganhando dinheiro, mas o Brasil não é um país soberano? Quantos assassinatos de bichos, crianças e adolescentes teremos que ver?”, declarou.





Ainda durante o discurso, a famosa afirmou que há relatos e vídeos de crimes cometidos por grupos que usam a plataforma."São centenas de relatos e vídeos desses grupos. Então por que não acabar com o provedor desses grupos", questionou.

Vale destacar que, na semana passada, Piovani já tinha usado seu alcance para pedir o fim das redes sociais. Ela afirmou que gostaria de ver plataformas como Instagram, WhatsApp e Discord fora do ar de uma vez por todas e ainda classificou o rumo da internet como "uma coisa macabra".

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani





Por meio dos stories, Luana destacou que sente falta das antigas formas de convivência e acredita que a sociedade deveria voltar a se comunicar pessoalmente ou por telefone.

"Eu não vejo a hora, de verdade, disso tudo acabar... Alguém ir lá e apertar o 'off' do Instagram, de todas as redes sociais, inclusive do WhatsApp", declarou. Durante seu relato, a atriz disse que prefere esse tipo de contato às relações construídas exclusivamente pela internet.

Janja fala sobre plataforma

A primeira-dama pediu a retirada do Discord do ar no Brasil e fez um apelo durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, na última quinta-feira (6). A esposa do presidente Lula associou o pedido ao caso de suicídio da menina de 13 anos.

Reprodução/Instagram/@janjalula Presidente Lula ao lado da primeira-dama Janja





"A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma", disse. É importante destacar que o Discord foi criado em 2015 e permite conversas por texto, voz e vídeo, além de transmissões em tempo real. Usuários podem criar seus próprios servidores com canais exclusivos para mensagens, imagens, vídeos e compartilhamento de tela.



