Sandra Cotrim/iG Anitta fala sobre EQUILIBRIVM

Aos 33 anos, Anitta vive uma fase diferente na carreira e também na vida pessoal. Depois de anos vivendo uma rotina intensa e por uma busca constante por novos espaços, a cantora apresenta em “EQUILIBRIVM” um trabalho diretamente ligado ao processo de autoconhecimento que começou há cerca de quatro anos.

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Durante a coletiva de imprensa do projeto, realizada neste sábado (08), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, ela falou sobre espiritualidade, intolerância religiosa, mudanças pessoais e os desafios de transformar essa nova visão em um espetáculo.





Para Anitta, chegar ao momento atual exigiu coragem para enfrentar questões que antes não faziam parte de sua vida. A cantora contou que, quando decidiu buscar esse caminho de autoconhecimento, não queria parar no meio do processo. “Eu sou muito assim, quando eu quero fazer uma coisa na minha vida, eu vou até o final”, afirmou.





Entretanto, a compositora descobriu que não existe exatamente um ponto final quando o assunto é se conhecer. “O fim não chega. E esse é o ponto, que é o conhecimento. Não existe fim, existe você continuar”, acrescentou.

A mudança também passa pela relação com os próprios fãs. Anitta iniciou a carreira ainda adolescente e acredita que o público naturalmente acompanhou suas transformações ao longo dos anos. Para ela, continuar fazendo o mesmo trabalho da mesma maneira durante toda a vida não faria sentido.“Eu gosto muito de me transformar”, declarou.

Crença sem imposição

Um dos principais elementos de “EQUILIBRIVM” é justamente a espiritualidade. A cantora afirmou estar feliz ao perceber que parte do público está se permitindo viver experiências diferentes a partir do projeto.

Anitta fez questão de destacar, porém, que a proposta não é convencer ninguém a seguir determinada crença. De acordo com ela, as práticas apresentadas durante o evento foram pensadas para proporcionar momentos de calma e acolhimento.

Créditos: Fred Othero Anitta na turnê de “EQUILIBRIVM”





“A gente não está obrigando ninguém a nada. A gente está propondo algumas práticas que são gostosas e fazem você se sentir bem, calmo, para liberar ansiedade, estresse”, explicou.

Em seguida, ela também celebrou a reação dos fãs, que, segundo a cantora, estão entrando na experiência e alguns até levando essas descobertas para a própria vida. “Estou muito feliz de ver os fãs entrando na onda e se permitindo conhecer, sentir, e alguns até levando pra vida”, contou.

Ainda durante o bate-papo, ao falar sobre a presença de pessoas se apropriando ou utilizando elementos relacionados à espiritualidade e à religião, Anitta defendeu que a principal questão deve ser o respeito.

“Cada um faz o que quer, né, gente? Eu não sou do caputando sobre o que você tem que fazer ou não tem que fazer”, destacou. Para a cantora, o limite está no momento em que alguém passa a desrespeitar outra pessoa. “Eu acho que se não estiver desrespeitando ninguém, tudo certo”, completou.

Ao ser questionada sobre os comentários de intolerância religiosa e racismo religioso que poderiam surgir por conta de “EQUILIBRIVM”, a cantora destacou que não sente medo. Diferentemente do que poderia acontecer em outros momentos de sua carreira, ela afirmou que não teme essas reações.

“Os comentários de intolerância e racismo religioso não me assustam, porque eles sempre existiram”, disse. No entanto, ao mesmo tempo, Anitta fez uma reflexão sobre a maneira como a sociedade acaba se acostumando com esse tipo de comportamento.“A gente acaba normalizando uma coisa que não era para ser normalizada”, disse.

Para ela, a exposição do tema também pode servir como uma oportunidade para ampliar o acesso à informação. A artista defendeu que conhecer uma religião diferente não significa necessariamente adotá-la, mas pode ajudar a combater preconceitos e ideias falsas.

“Você não precisa querer estar na religião do outro, mas pelo menos aprende e fala: ‘Não, gente, não é nada daquilo que eu pensava. Cada um com o seu, cada qual, está tudo certo’”, pontuou.

Créditos: Fred Othero Anitta na turnê de “EQUILIBRIVM”





Em outro momento, Anitta reforçou que não espera que ninguém mude de religião por causa do projeto.“Não quero que ninguém se converta a nada. Eu quero que todo mundo siga aquilo que mais gosta, que ama, que acredita, mas que pare de apontar e falar inverdades sobre as coisas que os outros fazem”, acrescentou.

Projeto EQUILIBRIVM



Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a decisão de apresentar essa faceta da artista ao público não aconteceu de maneira repentina. Anitta contou que já tinha a ideia de fazer um projeto como “EQUILIBRIVM” há aproximadamente quatro anos, quando começou seu processo de autoconhecimento.

Ela explicou que, antes de colocar essas ideias no mundo, precisou primeiro vivê-las e internalizá-las. “Primeiro, eu precisava internalizar aquilo, e as pessoas precisavam sentir a verdade em mim, sentir o que eu estava fazendo, para que elas acreditassem na música e na mensagem”, contou.

Créditos: Fred Othero Anitta na turnê de “EQUILIBRIVM”





Portanto, depois de esperar o momento em que se sentisse preparada, decidiu que era hora de apresentar o projeto. “Assim que me senti pronta com as mensagens, falei: ‘Agora é a hora de começar’”, afirmou.

Além disso, outro aspecto destacado pela cantora foi a mistura de ritmos presentes no projeto. Para Anitta, reunir sonoridades diferentes não é uma escolha aleatória, mas uma maneira de representar a própria diversidade brasileira.

“É importante abraçar esses ritmos diferentes, porque isso fala da brasilidade. O Brasil tem muitas crenças diferentes e também muitos ritmos diferentes”, destacou.

Apesar das diferenças entre as sonoridades, ela acredita que o resultado final consegue formar uma unidade. “Quando você escuta tudo, ele faz sentido e faz parte de um todo; não fica desconexo”, explicou.

Outro ponto importante para a artista foi construção visual de “EQUILIBRIVM”, que também contou com a presença de marcas nacionais. Segundo Anitta, a escolha aconteceu de forma natural, buscando empresas que conversassem com o conceito das músicas e das peças.

“As coleções, as peças tinham a ver com as músicas. Então foi uma coisa bem natural”, explicou. A cantora destacou ainda que o Brasil possui muitas marcas que já trabalham com essa relação entre identidade e criação, o que facilitou a construção da parceria.

Participações especiais na turnê

Outro assunto abordado na coletiva foi a possibilidade de participações especiais durante a turnê. Anitta explicou que o espetáculo envolve uma estrutura complexa e cara, o que torna a inclusão de convidados uma decisão que precisa ser avaliada caso a caso.

“Estamos fazendo uma turnê muito desafiadora. É uma turnê muito cara de colocar em prática, por conta da vila, por conta também do cenário, da quantidade de bailarinos, e o próprio show é caro”, afirmou.

Em sua visão, a presença de participações especiais aumenta ainda mais os custos de operação.“Ali, na ponta do lápis, você tem que escolher uma coisa ou outra”, explicou.

Apesar disso, ela não descartou completamente a possibilidade. Caso consiga coincidir uma participação com uma cidade em que a turnê esteja passando e seja possível viabilizar a estrutura, ela afirmou que pretende realizar o encontro.

“Se rolar de a gente estar na mesma cidade e conseguir viabilizar, aí a gente faz, com certeza”, disse.

Créditos: Fred Othero Anitta na turnê de “EQUILIBRIVM”





Mais calma

A transformação apresentada por Anitta em “EQUILIBRIVM” também aparece na maneira como ela passou a enxergar a própria rotina. Questionada sobre como consegue encontrar equilíbrio depois de tantos anos vivendo uma carreira frenética, a cantora surpreendeu ao dizer que sua vida atualmente está mais tranquila do que o público imagina.

“Minha vida não está mais tão frenética como as pessoas imaginam. Ela está um pouco mais tranquila”, afirmou.

Para ela, essa mudança de ritmo foi necessária para conseguir criar e continuar trabalhando no que a faria feliz. A cantora reconheceu que alguns períodos ainda podem ser mais intensos, mas ressaltou a importância de parar.

“Às vezes até tem um mês que pega um pouco mais, mas logo em seguida eu preciso do momento pra descansar, porque senão a gente não consegue seguir”, concluiu.



