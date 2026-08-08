Reprodução das Redes Sociais Ivete Sangalo de férias na Europa

A cantora Ivete Sangalo está aproveitando alguns dias de férias na Europa e compartilhou nas redes sociais novos registros da viagem. Neste sábado (8), a cantora apareceu de biquini durante um passeio pelas praias da Grécia e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Na legenda, Ivete colocou apenas: "Cruising flying" e abriu a sequência de registros com um vídeo entrando na água cristalina do mar mediterrâneo. Nas imagens, ela aparece aproveitando o verão europeu com muito sol e banho de mar.

Rapidamente, os fãs começaram a elogiar a boa forma da cantora que estava com um biquini cavado e arrancou comentários. A publicação rendeu 150 mil curtidas e mais de 3 mil comentários de artistas e fãs. Nos stories, Ivete apareceu em uma festa com os amigos na noite de sexta-feira (7), na beira da praia e, durante o dia, esteve ao lado da irmã curtindo música eletrônica.





Dias antes, a cantora apareceu em clima de romance com o namorado, o produtor musical, Tiago Maia, enquanto viajava pela França. O casal foi fotografado junto durante um passeio em Cannes, na Riviera Frncesa. A foto reuniu também familiares e amigos, entre eles, estavam a irmã, Cyntia Sangalo; os sobrinhos e o filho mais velho da cantora, Marcelo Sangalo, de 16 anos.