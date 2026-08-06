Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco deixou os seguidores de queixo caído nesta quarta-feira (05), após fazer algumas publicações para lá de especiais em sua conta pessoal no Instagram. Como de costume, quem acompanha a atriz sabe que ela está sempre ativa nas redes sociais. Desta vez, ela decidiu participar de uma trend que vem repercutindo na internet.

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A intérprete entrou na trend "Você iluminada pelo sol". Por meio dos stories, a atriz reuniu imagens de uma sessão de fotos que realizou na praia durante um pôr do sol em Fernando de Noronha, enquanto curtia férias, poucas semanas atrás.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





De biquíni, ela exibiu o corpo escultural ao posar sobre uma pedra, além de compartilhar outros cliques para compor a colagem. No entanto, engana-se quem pensa que as postagens pararam por aí, já que essa não foi a única publicação feita por Deborah Secco na quarta-feira (05).





A famosa também compartilhou um ensaio fotográfico mostrando o quanto é ligada à moda, sem perder a elegância. Em uma sequência de 20 fotos, a artista posou em diferentes poses em estúdio com produções luxuosas e encerrou o álbum com um registro especial ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos, que roubou a cena.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Para o ensaio, ela combinou um corset em tom champanhe, confeccionado em renda e cetim, com uma saia preta bem ajustada, também de renda. Para finalizar, Deborah usou um blazer oversized preto.

Além disso, a atriz usou várias joias douradas, como uma gargantilha em formato de folhas, brincos marcantes e óculos de sol. Em um dos cliques, a intérprete aparece sentada no chão, apoiando uma das mãos atrás do corpo enquanto olha por cima dos óculos. Já em outros momentos, ela posa de pé, sem o blazer, com as mãos na cintura e olhando diretamente para a câmera.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Deborah Secco é processada por vizinho idoso

A atriz e empresária está sendo processada na Justiça do Rio de Janeiro por um idoso de 96 anos. O homem, que é vizinho de baixo da famosa, pede uma indenização por conta de um gotejamento no teto que teria começado no imóvel da artista.

De acordo com as informações do blog de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, após a ação judicial de produção antecipada de provas, a perícia constatou que o problema teve origem na instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah Secco.

O denunciante ainda afirma que a veterana da televisão brasileira alegou inicialmente que o transtorno teria sido causado por um problema no próprio prédio, o que não seria verdade. Portanto, na Justiça, o vizinho pede duas indenizações: uma por danos materiais, no valor de R$ 46 mil, e outra de R$ 50 mil por danos morais.



