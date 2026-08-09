Reprodução/Internet Catia Fonseca negocia retorno à televisão aberta pela Jovem Pan





As notícias de que Cátia Fonseca estaria negociando com a TV Jovem Pan mostram que Cátia perdeu a noção de TV.

Ela já estava fazendo um péssimo programa na TV Band e ficou muito triste quando tiraram seu marido da direção do programa.

O maior sucesso de Cátia Fonseca foi na TV Gazeta, quando ela foi considerada a Rainha do Merchandising.

Quando saiu da TV Gazeta e foi para a TV Band, seu programa ficou muito pior do que já foi no passado, na TV Gazeta.

A TV Jovem Pan é uma criação atual do filho de Tuta, conhecido como Tutinha, que gosta de comemorar seus contratos, que nem são muitos, subindo na cadeira de sua sala de jantar e gritando.

Alguém que tem essa reação a gente nem deve levar muito a sério.

No passado, quando seu pai, Tuta, ainda era sócio da TV Record, Tutinha gostava de pular em cima do sofá de couro azul da sala do diretor artístico Nilton Travesso.





Nem dá para Tutinha desmentir isso, porque eu vi isso lá muitas vezes.

Então, imaginem, de um lado, Cátia Fonseca e seu marido, que foram um fracasso na TV Band, negociando com Tutinha.

E, ao lado deles, está o diretor comercial da TV Jovem Pan, Walter Zagari, que foi por nove meses diretor comercial da TV Band sem levar um anunciante sequer para lá.

Se ele não levou anunciantes para a TV Band, como pensar que vai levar anunciantes para uma TV que dá 0,1 de Ibope?

Sim, a TV Jovem Pan dá muitas vezes 0,1 de Ibope.

Walter Zagari pretende levar anunciantes para fazer merchandising no programa da Cátia?

Mas esses anunciantes já faziam merchandising na TV Band e eram anunciantes da Cátia.

Na TV Jovem Pan, Cátia pode conseguir a façanha de dar menos do que dava na TV gazeta.