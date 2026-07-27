Divulgação Prime Video Grazi Massafera e Anitta dividem elenco de "Corrida dos Bichos"; veja detalhes





O cinema nacional vai ganhar um encontro inusitado de estrelas em breve. Grazi Massafera é um dos grandes nomes do elenco de "Corrida dos Bichos", novo filme original do Prime Video. A produção é uma das maiores apostas brasileiras do streaming para 2026 e chega à plataforma no dia 7 de agosto.

Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o longa mistura ação, ficção científica e crítica social ao transformar o tradicional jogo do bicho em uma competição mortal. Na trama, pessoas em situação de vulnerabilidade são controladas por milionários em uma disputa violenta por um prêmio milionário, enquanto precisam colocar a vida de seus entes queridos em risco.

Grazi Massafera e Anitta dividem elenco estrelado

Além de Grazi Massafera, "Corrida dos Bichos" conta com um elenco de peso formado por Anitta, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes. O protagonista da história é Mano, personagem interpretado por Matheus Abreu, líder de um grupo rebelde que luta contra o sistema que sustenta a competição.

Na história, Mano vê sua vida mudar completamente quando descobre que sua irmã, Dalva, interpretada por Thainá Duarte, foi usada como garantia em uma aposta. Para salvá-la, ele precisará participar justamente do jogo que sempre combateu, colocando seus princípios à prova em uma corrida marcada pela violência e pela desigualdade social.

Divulgação Prime Video Grazi Massafera e Rodrigo Santoro





Produção é assinada por Fernando Meirelles

"Corrida dos Bichos" é dirigido por Fernando Meirelles, cineasta indicado ao Oscar por "Cidade de Deus", ao lado de Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis. O longa é produzido pela O2 Filmes, responsável por sucessos do audiovisual brasileiro, e teve sua estreia mundial durante o festival South by Southwest (SXSW), realizado em Austin, nos Estados Unidos, em março deste ano.





O filme apresenta um futuro próximo em que um desastre ambiental transformou completamente a geografia do Rio de Janeiro. O mar secou em algumas regiões, bairros foram destruídos e a desigualdade social tornou-se ainda mais evidente. Nesse cenário, a Corrida dos Bichos se tornou um dos principais entretenimentos da elite local.







