Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani anuncia festa de 50 anos

Luana Piovani está prestes a completar 50 anos, no dia 29 de agosto, e, sendo uma virginiana nata, deixou claro que essa data tão especial não passará em branco. No começo da semana, a loira usou as redes sociais para anunciar que fará uma superfesta e que contará com cerca de 200 amigos.

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De acordo com a atriz, a festa acontecerá em um clube no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma curiosidade, anunciada pela própria influenciadora, é que os convidados não levarão presentes.

Conforme destacou Luana Piovani, todos farão doações para duas instituições de caridade escolhidas por ela. A atriz explicou alguns detalhes da novidade nesta segunda-feira (3).

"Finalmente decidimos quais são as instituições de caridade que vão receber os presentes oferecidos pelos meus convidados no meu aniversário. Então vai ser Ação Social Franciscana e a Associação de Mulheres de São Gonçalo. Ambos cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade e acho que o nosso encontro vai fazer, sim, muita gente feliz", disse ela.

Em seguida, Piovani ainda fez questão de dar uma "bronca" nos convidados: é preciso confirmar presença no evento. "A outra coisa é, eu vim pedir para vocês, por favor, confirmarem a presença na minha festa. Se você é uma das 200 pessoas que foi convidada para o nosso ralacocha, para o nosso get together, para o nosso festere, por favor, ali no convite tem embaixo o e-mail", concluiu.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Piovani desabafa sobre maternidade

Recentemente, a apresentadora usou as redes sociais para falar abertamente sobre as dificuldades que enfrentou ao encarar a maternidade. A atriz expôs alguns momentos complicados e revelou que chegou a se sentir sozinha.

A veterana compartilhou um post nos stories falando sobre respeitar as mães e o cuidado que se deve ter com elas. "Respeitar uma mãe não é fazer elogios. É não deixar ela sozinha", diz a postagem.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani faz desabafo sobre maternidade

"Quase sentei no chão e chorei lendo isso... Como já me senti sozinha, como já me vi sozinha e tenho pais presentes e amigos idem. Que o mundo aprenda a ter misericórdia das mães", declarou Luana Piovani.



