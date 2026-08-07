Reprodução Instagram Jéssica Ellen arranca elogios ao posar de lingerie nas redes sociais

Jéssica Ellen, de 34 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (6) ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais. Nos registros, a atriz aparece de lingerie e também aproveita o momento para ler um livro. A publicação recebeu uma série de elogios de famosos e fãs.

Entre os comentários, Sophie Charlotte escreveu "Linda and Gostosa". Fabiula Nascimento e Johnny Massaro reagiram com "Uau", enquanto Jojo Todynho elogiou a atriz com um "Gostosa". A cantora Aline Wirley também deixou uma mensagem: "Linda".

Os seguidores de Jéssica também fizeram questão de exaltar a beleza da atriz. "Eu tô lendo esse livro e ele é muito bom, mas você é um monumento, um espetáculo", escreveu uma fã. "Tão tão perfeita", comentou outra. "Deusa", resumiu uma terceira.

Reprodução Instagram Jéssica Ellen

Livro escolhido por Jéssica

Além das fotos, outro detalhe chamou atenção na publicação: o livro que Jéssica aparece lendo. A atriz escolheu "Mulheres Que Correm Com Os Lobos", da autora e psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés.

Publicado originalmente em 1992, o livro reúne mitos, lendas e contos de fadas para refletir sobre a natureza instintiva feminina e sobre como comportamentos e estruturas sociais podem limitar essa dimensão da mulher. A obra se tornou conhecida por abordar temas ligados à identidade, autonomia e força feminina.

Atriz é cotada para "Avenida Brasil 2"

Enquanto movimenta as redes sociais, Jéssica Ellen também está no radar da TV Globo para um dos projetos mais aguardados da emissora. A atriz foi convidada para integrar "Avenida Brasil 2", continuação da novela de João Emanuel Carneiro que tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Segundo informações divulgadas sobre a produção, Jéssica deve interpretar uma personagem inédita, que não fez parte da história original exibida em 2012. A atriz, que protagonizou "Volta por Cima" em 2024, assinou um contrato longo com a TV Globo no início deste ano e passou a ser considerada para novos projetos da emissora.

Apesar das informações sobre a escalação, a Globo ainda mantém detalhes da produção sob sigilo. Entre os nomes já confirmados estão Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Cauã Reymond e Juliano Cazarré. A nova história também contará com personagens inéditos, ampliando o universo apresentado na novela original.



