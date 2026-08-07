Jéssica Ellen arranca elogios ao posar de lingerie nas redes sociais
Reprodução Instagram
Jéssica Ellen arranca elogios ao posar de lingerie nas redes sociais

Jéssica Ellen, de 34 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (6) ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais. Nos registros, a atriz aparece de lingerie e também aproveita o momento para ler um livro. A publicação recebeu uma série de elogios de famosos e fãs.

Entre os comentários, Sophie Charlotte escreveu "Linda and Gostosa". Fabiula Nascimento e Johnny Massaro reagiram com "Uau", enquanto Jojo Todynho elogiou a atriz com um "Gostosa". A cantora Aline Wirley também deixou uma mensagem: "Linda"

Os seguidores de Jéssica também fizeram questão de exaltar a beleza da atriz. "Eu tô lendo esse livro e ele é muito bom, mas você é um monumento, um espetáculo", escreveu uma fã. "Tão tão perfeita", comentou outra. "Deusa", resumiu uma terceira. 

Jéssica Ellen
Reprodução Instagram
Jéssica Ellen

Livro escolhido por Jéssica

Além das fotos, outro detalhe chamou atenção na publicação: o livro que Jéssica aparece lendo. A atriz escolheu "Mulheres Que Correm Com Os Lobos", da autora e psicanalista americana Clarissa Pinkola Estés.

Publicado originalmente em 1992, o livro reúne mitos, lendas e contos de fadas para refletir sobre a natureza instintiva feminina e sobre como comportamentos e estruturas sociais podem limitar essa dimensão da mulher. A obra se tornou conhecida por abordar temas ligados à identidade, autonomia e força feminina

Foto: Reprodução Instagram
Foto: Reprodução Instagram

Atriz é cotada para "Avenida Brasil 2"

Enquanto movimenta as redes sociais, Jéssica Ellen também está no radar da TV Globo para um dos projetos mais aguardados da emissora. A atriz foi convidada para integrar "Avenida Brasil 2", continuação da novela de João Emanuel Carneiro que tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Segundo informações divulgadas sobre a produção, Jéssica deve interpretar uma personagem inédita, que não fez parte da história original exibida em 2012. A atriz, que protagonizou "Volta por Cima" em 2024, assinou um contrato longo com a TV Globo no início deste ano e passou a ser considerada para novos projetos da emissora.  

Apesar das informações sobre a escalação, a Globo ainda mantém detalhes da produção sob sigilo. Entre os nomes já confirmados estão Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella, Cauã Reymond e Juliano Cazarré. A nova história também contará com personagens inéditos, ampliando o universo apresentado na novela original. 


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-08-07/jessica-ellen-posa-de-lingerie-e-recebe-elogios---um-monumento-.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes