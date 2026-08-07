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O cantor Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido artisticamente como Eduardo, está internado na UTI do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, após receber o diagnóstico de leucemia.

O sertanejo, que faz dupla com Derick, procurou atendimento médico na cidade de Orizona, no sul de Goiás, na última segunda-feira (3), após sentir muita fraqueza, hematomas pelo corpo e sangramento na gengiva.

Após a avaliação médica, Eduardo recebeu o diagnóstico de leucemia, um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas produzidas pela medula óssea, e precisou transferido para a capital goiana.





Na quinta-feira (6), a equipe da dupla publicou uma nota oficial informando o estado de saúde do artista e pedindo doações de sangue.

"Informamos que Eduardo, da dupla Derick & Eduardo, foi diagnosticado com Leucemia Promielocítica Aguda (LPA). Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clínicas em Goiânia (HC-UFG), onde já iniciou o tratamento.

Apesar do momento delicado, ele está consciente, estável e recebendo todo o acompanhamento médico necessário.

Neste período, serão necessárias transfusões de sangue. Pedimos que quem puder ajudar realize a doação no Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG, informando o nome Alcemir da Luz Carlos Filho (Eduardo)", informou a equipe.

A nota também agradeceu as mensagens de apoio, orações e carinho recebidos de fãs, amigos e familiares durante este momento.

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A dupla Derick & Eduardo

Natural de Goiás, Eduardo conheceu Derick quando os dois estudavam juntos em Pires do Rio (GO). A parceria musical começou ainda na adolescência, quando eles brincavam de cantar nos intervalos das aulas.

Em 2009, a dupla Derick & Eduardo iniciou oficialmente a carreira e passou a realizar shows em Goiás, além de outros estados como Minas Gerais, Pará e no Distrito Federal.

Os sertanejos chegaram a abrir apresentações de nomes como Michel Teló e Hugo & Guilherme. Em 2011, ganharam maior projeção ao participar de um quadro do Domingão do Faustão.

Entre os principais sucessos da dupla estão as músicas "Pinga Pura" e "Solta Eu".