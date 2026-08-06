Reprodução/Instagram/@instafurlan Perfil de Marco Furlan no Tinder é exposto após prisão por estupro.

O perfil de Marco Furlan, de 48 anos, no Tinder, aplicativo de relacionamentos, segue ativo após o ator ter sido preso em flagrante, acusado de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Na descrição do perfil, Furlan afirma ser solteiro e estar em busca de um relacionamento monogâmico [com uma pessoa só], informação que diverge da v ersão apresentada por ele em depoimento à Polícia Civil, em que afirmou ter confundido a vítima com sua namorada. As informações são do boletim de ocorrência.

Furlan ainda compartilhou diversas fotografias e afirmou não ser fake. Segundo o texto, as pretendentes poderiam contactá-lo por meio de ligações de vídeo para confirmar a veracidade de sua identidade: "Se for do bem, bora conversar".





Ator mentiu a idade e se apresentou como um bom partido

No perfil, Furlan informa ter 42 anos, seis anos a menos do que sua idade real. Além disso, ele compartilha imagens de viagens, fotos sem camisa e afirma ser um homem livre de problemas. Na apresentação, ele escreveu:

“Ator em SP mas morando em Campos do Jordão. Tenho bom humor e educação, e não curto quem não tem. Se for do bem, bora conversar. Tô solteiro e não vejo nenhum problema em conhecer alguém pelo app. Não sou fake e não tenho problemas. Pode chamar por vídeo pra ver”.





Família tentou apagar as redes sociais após a prisão

Desde a prisão de Marco Furlan, ocorrida neste domingo (2), familiares tentam remover os perfis do ator nas redes sociais. Entre as contas que já foram desativadas estão a do X (antigo Twitter), do Facebook e do Instagram.

O único perfil do ator que permanece ativo é justamente o do Tinder. Segundo pessoas próximas, o ator afirmou não lembrar da senha utilizada no aplicativo, o que impediu a exclusão da conta.

Furlan disse ter confundido criança com a namorada

Durante o interrogatório, Furlan afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e que estava passando mal. Por conta disso, ele teria entrado no quarto, onde teria confundido a criança de 5 anos com sua namorada. Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito foi flagrado pela mãe da vítima e por outros convidados da festa.

De acordo com testemunhas, durante a confraternização, o ator entrou em um dos quartos da residência, onde a criança, um menino autista não verbal de 5 anos, dormia sozinha. Durante o abuso, a vítima começou a chorar, o que chamou a atenção da mãe.

Junto a outros convidados do evento, a mãe teria entrado no quarto e presenciado o acusado nu, junto a criança, praticando o abuso. Na sequência, houve um princípio de agressão e o suspeito precisou ser trancado em um outro ambiente da residência até a chegada da Polícia Militar.

A criança foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito. O laudo pericial constatou lesões compatíveis com violência sexual, incluindo penetração anal. As informações e depoimentos servirão como base para o avanço das investigações.