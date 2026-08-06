Divulgação Vison Voador estreia temporada em São Paulo

Uma das comédias mais divertidas e consagradas do teatro internacional está de volta aos palcos brasileiros.

"O Vison Voador" estreou nova temporada em 25 de julho, no Teatro Maria Della Costa, em São Paulo, sob direção de Léo Stefanini, apresentando uma releitura moderna de um clássico que atravessa gerações sem perder a força do humor.

Escrita pelos dramaturgos britânicos Ray Cooney e John Chapman, a peça conquistou plateias em diversos países, incluindo Inglaterra, Portugal e Estados Unidos, com destaque para sua montagem na Broadway.

A obra também ganhou adaptação para o cinema e, no Brasil, recebeu tradução e adaptação de Marcos Caruso, preservando o humor refinado do texto original enquanto aproxima a história do público brasileiro.

Nesta nova montagem, Léo Stefanini imprime um ritmo ágil e uma encenação dinâmica, explorando o tempo cômico dos atores e valorizando a movimentação em cena.

O elenco formado por Marcelo Iazzetti, Silvio Toledo, Carol Hubner, Adelita Del Sent, Silvia Pecegueiro, Ricardo Ciciliano e Paola Rodrigues conduz o público por uma sequência de equívocos, mentiras e reviravoltas que transformam uma situação aparentemente simples em uma avalanche de confusões.

Sinopse

A história se passa em uma elegante maison, onde um luxuoso casaco de vison desencadeia uma sucessão de situações inesperadas.

Gilberto, sócio de uma peleteria, pretende conquistar Silvia presenteando-a com um sofisticado casaco de vison.

O plano, porém, começa a desmoronar quando César, marido de Silvia, passa a desconfiar da aproximação entre os dois.

Ao mesmo tempo, ele decide presentear sua própria secretária, Brigitte, com outro casaco idêntico.

Enquanto todos tentam esconder seus segredos, Armando, estilista da loja, e Rosita, secretária, acabam envolvidos no centro da confusão.

A situação fica ainda mais complicada com a chegada inesperada de Beatriz, esposa de Gilberto, dando início a uma sequência de desencontros, mentiras, trocas de identidade e situações hilárias que prometem arrancar gargalhadas da plateia.

Produzido pela Coxia das Artes, o espetáculo convida o público a redescobrir um dos grandes clássicos da comédia teatral, reunindo humor inteligente, ritmo acelerado e personagens marcantes em uma montagem que celebra a força atemporal do teatro de humor.

Serviço

O Vison Voador

Temporada: 25 de julho a 19 de setembro de 2026

Sessões: sábados, às 20h30

Local: Teatro Maria Della Costa

Endereço: Rua Paim, 72 – Bela Vista – São Paulo (SP)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Ficha técnica

Texto original: Ray Cooney e John Chapman

Tradução e adaptação: Marcos Caruso

Direção: Léo Stefanini

Diretora assistente: Carla Pagani

Elenco: Marcelo Iazzetti, Silvio Toledo, Carol Hubner, Ricardo Ciciliano, Adelita Del Sent, Silvia Pecegueiro e Paola Rodrigues

Cenotécnico: Edimilson de Souza

Técnico: Yago Mascarenhas

Comunicação visual e soluções digitais

Produção executiva: Xico Garcia

Realização: Coxia das Artes