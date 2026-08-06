Instagram Benício

O jogador Gustavo Simões, do Ypiranga Futebol Clube, de Santa Catarina, e sua esposa, Letícia Vieira, vivem um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Na última terça-feira (4), o casal recebeu a notícia da morte do filho Benício, de apenas 2 anos, após um acidente.

A criança chegou a ser internada, e o jogador pediu nas redes sociais que familiares, amigos e torcedores orassem pelo pequeno. No entanto, Benício teve a morte confirmada pela equipe médica.

Instagram Gustavo Simões e o filho





Em meio ao luto, Gustavo e a esposa tomaram a decisão de doar os órgãos do filho. Por causa do procedimento, o velório e o sepultamento foram marcados para a tarde desta quinta-feira (6), na Capela Mortuária da Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC).

"A mamãe e o papai decidiram pela doação dos órgãos dele, um gesto de amor que poderá transformar muitas vidas. Agradecemos o carinho, as orações e a compreensão de todos neste momento tão difícil", escreveu Letícia em suas redes sociais.

Em seu Instagram , Letícia compartilhou fotos e vídeos ao lado do menino, acompanhados de mensagens repletas de emoção e saudade.

Instagram Homenagem ao filho





"Mamãe daria tudo para te ver novamente. Eu te amo tanto. Eu sempre me lembrarei de você com cor, porque você era luz por onde passava e coloria cada lugar", desabafou.

Mais reservado, Gustavo Simões apenas compartilhou com os seguidores as informações sobre a despedida do filho.





Há poucos meses, o jogador havia publicado um registro especial ao lado de Benício durante a entrada em campo antes de uma partida. Na ocasião, descreveu a emoção de viver aquele momento.

"Entrar em campo com um filho é viver um daqueles momentos que parecem simples por fora, mas enormes por dentro. O estádio inteiro pode estar olhando para os jogadores, para as luzes e para a partida que vai começar, mas, para um pai ou uma mãe, naquele instante, o mundo se resume à pequena mão segurando firme a sua.

Instagram Benício





É uma mistura difícil de explicar: orgulho, emoção, responsabilidade e gratidão", escreveu.

O Ypiranga também prestou solidariedade ao atleta por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais.

"É com grande pesar que recebemos hoje a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões.

Desde o momento do acidente e de sua posterior internação, oramos pelo seu restabelecimento, mas os planos de Deus reservaram outro desfecho, que nos entristece profundamente, mas que também nos une em prol de Gustavo e sua família neste momento de dor.

Manifestamos mais uma vez nossos sentimentos de pesar a você, Gustavo, e a todos os seus familiares. Estamos contigo!", escreveu o clube.