Reprodução/Instagram/@instafurlan Marco Furlan é preso por suspeita de abuso sexual contra criança de cinco anos.

O ator Marco Furlan, de 48 anos, preso no último fim de semana, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de cinco anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, afirmou à Policia Civil que teria confundido a vítima com a namorada, que também estava presente no evento.

Durante o interrogatório, Furlan afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e que estava passando mal. Por conta disso, ele teria entrado no quarto, onde teria confundido a criança de 5 anos com sua namorada. Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito foi flagrado pela mãe da vítima e por outros convidados da festa.

Como ocorreu o crime

De acordo com testemunhas, durante a confraternização, o ator entrou em um dos quartos da residência, onde a criança, um menino autista não verbal de 5 anos, dormia sozinha. Durante o abuso, a vítima começou a chorar, o que chamou a atenção da mãe.

Junto a outros convidados do evento, a mãe teria entrado no quarto e presenciado o acusado nu, junto a criança, praticando o abuso. Na sequência, houve um princípio de agressão e o suspeito precisou ser trancado em um outro ambiente da residência até a chegada da Polícia Militar.

A criança foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito. O laudo pericial constatou lesões compatíveis com violência sexual, incluindo penetração anal. As informações e depoimentos servirão como base para o avanço das investigações.







Participação do ator em rede de exploração infantil será investigada

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de Furlan ter participado de uma rede de exploração sexual infantil. No momento, a corporação ainda aguarda autorização judicial para apreender computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos do suspeito.

A análise do material pretende esclarecer se há registros que indiquem outros crimes ou a participação de terceiros.

Outras famílias procuraram a polícia

Após a grande repercussão do caso, outras famílias procuraram a polícia. Depois da prisão de Furlan, algumas mães relataram que ele mantinha relações próximas com seus filhos, comportamento que, antes da denúncia, era interpretado apenas como bom convívio com as crianças.

Depois da prisão do ator, elas passaram a temer que seus filhos também tenham sido vítimas de abuso e aguardam o aprofundamento das investigações.

Quem é Marco Furlan?

Marco Furlan ficou conhecido por interpretar o personagem Heitor na série "Aline" (2009), da Globo. No projeto, o ator interpretava o pretendente da protagonista, e ele passou a compor todo o triângulo amoroso da história. Fez trabalhos também no seriado "Mulher de Fases" (2011) e no programa "Escola do Amor" (2011), na TV Record.

Nas redes sociais, Marcos exibe alguns de seus trabalhos no mercado publicitário. Nascido em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, ele é formado em Ciência da Computação e chegou a atuar como funcionário público antes de seguir a carreira artística.

Enquanto trabalhava na prefeitura de sua cidade natal, decidiu se mudar para San Diego, nos Estados Unidos. Também passou por Inglaterra e Itália antes de retornar ao Brasil.