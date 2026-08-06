Reprodução/Internet Em Família com Eliana teve sua pior audiência desde a estreia

Eliana passa pelo pior momento de sua carreira. É inegável que o Ibope dela na TV Globo está desagradando aos diretores da emissora.

Eu já disse antes que fizeram uma aposta errada nela. Mas, na TV Globo, quem decide tudo é Amauri Soares e seu ajudante, Paulo Marinho, que supostamente é o presidente da TV Globo.

Então, o jogo pesado passa pelas notícias que refletem a realidade dos números ruins que Eliana tem na TV Globo.

Cada vez que uma notícia sai na mídia sobre a preocupação da direção da TV Globo com o Ibope de Eliana, mais e mais o peso do jogo recai sobre ela.

Eu até acredito que eles vão escalar Eliana para o sábado, antes do Mion.





Mas isso é puramente uma ideia sobre os diretores, que têm de justificar a contratação de Eliana.

Eliana ainda tem a marca do SBT nela. E o público dela no SBT ficou com Portiolli e não foi com ela para a TV Globo.

Acrescente a isso o fato de que os que comandam muito mal a TV Globo não encontraram algo que dê Ibope nas mãos de Eliana.

E aí será muito difícil, porque estão procurando fora da TV um novo jeito de fazer programa, que no passado era criado em casa.

Mas hoje não tem ninguém na TV Globo capaz d e criar algo que dê Ibope nas mãos de Eliana.

Não existe mais uma geração de produtores e diretores que criava TV como existia no passado.

Os de agora só sabem fazer TV a cabo, e muito mal feita.

O SBT tem uma grande chance de ultrapassar a TV Globo, mas, com a atual diretoria da emissora, não tem ninguém no SBT que saiba fazer a coisa.