Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco posa de biquíni nas redes sociais

Deborah Secco usou sua conta oficial no Instagram na manhã desta quarta-feira (22) para compartilhar novos cliques de seus dias de descanso. Em uma publicação na rede social, a atriz apareceu usando um biquíni cavado preto enquanto aproveitava o dia ensolarado durante um passeio de lancha em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

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Ao longo dos últimos dias, a atriz tem compartilhado diversos registros das férias ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. Mesmo aproveitando o período de descanso, Deborah faz questão de mostrar momentos da viagem e manter contato com os seguidores pelas redes sociais.

Para a alegria dos fãs, a artista voltou ao Instagram nesta quarta-feira (22) para publicar novos cliques e vídeos especiais. Os registros foram compartilhados nos Stories de seu perfil e mostram detalhes do passeio em Fernando de Noronha.

No primeiro vídeo, Deborah Secco aparece ajustando o biquíni e exibindo o modelo de frente e de costas, destacando a peça de sua própria marca. Na sequência, a atriz completa o visual com uma camisa transparente, chapéu de praia e uma bolsa. "Amo vestir as minhas marcas", escreveu a artista na publicação.



Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco exibe corpão





Já no segundo, ela mostrou o abdômen para lá de trincado ao surgir deitada na proa da embarcação, curtindo o dia de sol para renovar o bronzeado. Além disso, ao fundo, a atriz acrescentou a música "Vamos Fugir", do Skank, destacando o trecho: "Vamos fugir deste lugar, baby/ Vamos fugir/ 'To cansado de esperar/ Que você me carregue".

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco posa de biquíni nas redes sociais





Atriz fala sobre Copa do Mundo

Assim como outros milhões de brasileiros, Deborah Secco usou as redes sociais para lamentar o fato de o Brasil não ter chegado à final da Copa do Mundo no último domingo (19). No entanto, a artista destacou que, embora a Seleção atual esteja passando por uma má fase, ela continua acreditando que o país ficará entre os melhores no próximo Mundial, em 2030.

No post, ela explicou que cresceu vendo o Brasil acumular títulos e, por isso, encara com estranheza não ver a Seleção em uma final."Hoje termina mais uma Copa do Mundo. E, para nós, não foi dessa vez. Mas eu continuo acreditando", declarou.

Reprodução Instagram @dedesecco Deborah Secco e Maria Flor





"Talvez seja porque eu sou de uma geração que teve o privilégio de ver o Brasil ser campeão do mundo algumas vezes. Eu vivi aquela emoção que faz um país inteiro parar, se abraçar e acreditar que tudo é possível", acrescentou.

Por fim, Deborah revelou que seu maior sonho é ver a filha ter a sensação de presenciar o Brasil conquistar um novo título, assim como ela pôde sentir em duas ocasiões.

"Não foi dessa vez, mas eu escolho acreditar que, em 2030, a taça volta para casa. Porque o futebol também é feito de fé, de memória e de sonhos. E eu quero muito viver esse sonho de novo. Dessa vez, ao lado da minha filha. 2030, eu acredito em você", finalizou.



