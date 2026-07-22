Deborah Secco usou sua conta oficial no Instagram na manhã desta quarta-feira (22) para compartilhar novos cliques de seus dias de descanso. Em uma publicação na rede social, a atriz apareceu usando um biquíni cavado preto enquanto aproveitava o dia ensolarado durante um passeio de lancha em Fernando de Noronha, em Pernambuco.
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Ao longo dos últimos dias, a atriz tem compartilhado diversos registros das férias ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. Mesmo aproveitando o período de descanso, Deborah faz questão de mostrar momentos da viagem e manter contato com os seguidores pelas redes sociais.
Para a alegria dos fãs, a artista voltou ao Instagram nesta quarta-feira (22) para publicar novos cliques e vídeos especiais. Os registros foram compartilhados nos Stories de seu perfil e mostram detalhes do passeio em Fernando de Noronha.
No primeiro vídeo, Deborah Secco aparece ajustando o biquíni e exibindo o modelo de frente e de costas, destacando a peça de sua própria marca. Na sequência, a atriz completa o visual com uma camisa transparente, chapéu de praia e uma bolsa. "Amo vestir as minhas marcas", escreveu a artista na publicação.
Já no segundo, ela mostrou o abdômen para lá de trincado ao surgir deitada na proa da embarcação, curtindo o dia de sol para renovar o bronzeado. Além disso, ao fundo, a atriz acrescentou a música "Vamos Fugir", do Skank, destacando o trecho: "Vamos fugir deste lugar, baby/ Vamos fugir/ 'To cansado de esperar/ Que você me carregue".
Atriz fala sobre Copa do Mundo
Assim como outros milhões de brasileiros, Deborah Secco usou as redes sociais para lamentar o fato de o Brasil não ter chegado à final da Copa do Mundo no último domingo (19). No entanto, a artista destacou que, embora a Seleção atual esteja passando por uma má fase, ela continua acreditando que o país ficará entre os melhores no próximo Mundial, em 2030.
No post, ela explicou que cresceu vendo o Brasil acumular títulos e, por isso, encara com estranheza não ver a Seleção em uma final."Hoje termina mais uma Copa do Mundo. E, para nós, não foi dessa vez. Mas eu continuo acreditando", declarou.
"Talvez seja porque eu sou de uma geração que teve o privilégio de ver o Brasil ser campeão do mundo algumas vezes. Eu vivi aquela emoção que faz um país inteiro parar, se abraçar e acreditar que tudo é possível", acrescentou.
Por fim, Deborah revelou que seu maior sonho é ver a filha ter a sensação de presenciar o Brasil conquistar um novo título, assim como ela pôde sentir em duas ocasiões.
"Não foi dessa vez, mas eu escolho acreditar que, em 2030, a taça volta para casa. Porque o futebol também é feito de fé, de memória e de sonhos. E eu quero muito viver esse sonho de novo. Dessa vez, ao lado da minha filha. 2030, eu acredito em você", finalizou.