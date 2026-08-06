Reprodução/Instagram/@ Morre o pai de Frank Aguiar

Morreu nesta quinta-feira (6) o pai do cantor Frank Aguiar, Chico Dasdores. A informação foi compartilhada pelo artista em suas redes sociais, onde também prestou uma homenagem ao patriarca. Natural de Itainópolis, no Piauí, ele faleceu aos 87 anos e deixou amigos, familiares e uma história marcada por muito trabalho e dedicação à família.

O cantor compartilhou a triste notícia com amigos e fãs. Na publicação, escreveu: "Meu pai acabou o sofrimento! Foi morar com Deus", lamentou.

Na nota de pesar, Frank Aguiar destacou o quanto seu pai, Francisco Dasdores, era um homem generoso e de coração bondoso. O cantor também ressaltou que o exemplo deixado pelo patriarca jamais será esquecido.

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de um homem íntegro, trabalhador, de coração generoso e alma nobre. Foi exemplo de amor, força e dedicação à família. Sua presença será eternamente lembrada e seu legado jamais será esquecido", dizia a nota de pesar.

Público deseja condolências

Nos comentários da nota, amigos e famosos desejaram as condolências ao famoso. "Meus sentimentos, meu amigo querido! Deus console seu coração", disse a apresentadora Keila Lima.

"Receba os nossos sinceros sentimentos, querido @frankaguiar e família. Que Deus o receba de braços abertos, assim como você sempre foi recebido por ele", comentou outra.

Emoção

Em suas redes sociais, Frank Aguiar compartilhou um texto emocionante sobre seu pai, Francisco Dasdores. E ele disse agradeceu a todos os ensinamentos e carinho que teve de seu Chico.

"Mas escolho guardar a última imagem que tenho dele: o privilégio de ter estado ao seu lado nos seus últimos dias, de poder segurá-lo, de agradecer por tudo e dizer, mesmo em silêncio, o quanto o amava", iniciou.

"Hoje não digo adeus. Digo apenas: até um dia. Tenho fé de que Deus o recebeu em Seus braços e lhe concedeu o descanso eterno", disse o veterano.

Que Deus nos console, fortaleça nossos corações e nos ensine que o amor verdadeiro nunca morre. Ele permanece vivo nas lembranças, nos gestos, na gratidão e na eternidade. Descanse em paz, meu querido pai. Frank Aguiar

Quem é o pai de Frank Aguiar?

O pai do artista se chamava Francisco Hilário de Aguiar, conhecido popularmente como Chico Dasdores.

Ele era tocador de sanfona desde jovem e foi o grande responsável por seu filho, Frank Aguiar, trilhar no mundo artístico e incentivar o cantor desde a infância, dando a ele o primeiro acordeão e chegando a ensinar os primeiros acordes.

Detalhes sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados.





*Matéria em atualização...