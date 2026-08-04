Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao falar abertamente sobre as dificuldades que enfrentou ao encarar a maternidade. Como forma de quebrar o tabu que envolve o tema, a atriz fez questão de expor alguns momentos bastante complicados e revelou que chegou a se sentir sozinha.
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Na noite desta segunda-feira (03), a veterana compartilhou um post nos stories de seu Instagram falando sobre respeitar as mães e o cuidado que se deve ter com elas. "Respeitar uma mãe não é fazer elogios. É não deixar ela sozinha", diz a postagem.
"Quase sentei no chão e chorei lendo isso... Como já me senti sozinha, como já me vi sozinha e tenho pais presentes e amigos idem. Que o mundo aprenda a ter misericórdia das mães", declarou Luana Piovani.
Essa não é a primeira vez que a famosa fala abertamente sobre a maternidade. Em maio, a atriz resolveu sair em defesa da cantora Shakira, que foi alvo de críticas por se considerar uma "mãe solo". Em um longo desabafo, a brasileira, que mora em Portugal há alguns anos, falou dos desafios que essa condição carrega e das cobranças sobre as mulheres.
"Você pode ter dinheiro e se f*der no seu maternar. O seu filho pode ficar triste, você pode não saber como tomar as decisões o tempo todo e arcar com todas as responsabilidades da criação de alguém. A gente criar um ser humano, moldar um caráter é muito difícil. A gente cansa exaustivamente", declarou a loira.
Piovani expõe desafios da maternidade
Em seguida, a apresentadora relembrou que sempre foi muito criticada nas redes sociais. "Estou falando isso porque sou muito criticada nas redes. As pessoas falam: 'Ah, mas o Pedro [Scooby] ama as crianças' e 'Ah, mas você recebe pensão'. Eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes eu chorei porque tinha que fazer as coisas sozinha e estava exausta ou não sabia como resolver? Eu não tinha com quem trocar, não estava certa se o que eu estava achando era melhor ou pior. Que triste", continuou.
"Com essa fala, você julga todas as mães solo que são independentes financeiramente, o que é uma luta dentro do nosso feminismo. As mulheres precisam ser independentes para não continuarem se f*dendo na mão dos homens. É muito triste ver um desserviço desses", acrescentou Luana Piovani.
É claro que, se você não tem dinheiro, nada vai ser bom: maternidade, existência, trabalho... Se você não tem o mínimo de dignidade na vida, ser funcionária não vai ser bom, ser mulher não vai ser bom e a maternidade também não. Agora você não pode limitar e ligar as dores da maternidade solo só à falta de dinheiro. Você está descredibilizando todas as minhas dores, todas as minhas noites sozinha chorando depois de ter colocado os meus filhos para dormir por inúmeros motivos: porque eu era chamada na escola; ou o meu filho estava vivendo uma fase superdifícil e eu não tinha com quem dividir; eu não tinha quem pudesse ir porque eu tinha que ir ao supermercado Luana Piovani.
"Está querendo desqualificar todas as mazelas que eu passei e passo. Não passo mais tanto hoje, porque tive a grandeza de deixar o meu filho mais velho [Dom, de 14 anos] morar com o pai. Então, aliviou. Mas, ainda assim, me pego, muitas vezes, sem saber como agir, querendo trocar com alguém para poder saber que caminho trilhar, que decisão tomar, como lidar com aquela dor, aquela tristeza, aquela falta que os meus filhos sentem e que eu não consigo resolver", disse a loira.
"Para mim, isso é uma condição básica de um pai. Mas a gente vive em um país onde metade das crianças, praticamente, não tem o pai na certidão de nascimento, daí o fato de o pai amar o filho ser 'Uou!'. Tem que ter muito cuidado com isso", alertou.
Por fim, Luana Piovani destacou que continua lutando todos os dias para que as mulheres e mães possam ter mais dignidade no futuro. "Rezo e luto diariamente para que o meu país e o país em que eu vivo deem condições melhores para que as mulheres e mães possam ter dignidade na sua existência e na criação de seus filhos. Mas isso não diminui as minhas dores e as minhas mazelas. Com certeza não. Ficar comparando dor é um inferno", concluiu.