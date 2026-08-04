Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani fala sobre maternidade

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao falar abertamente sobre as dificuldades que enfrentou ao encarar a maternidade. Como forma de quebrar o tabu que envolve o tema, a atriz fez questão de expor alguns momentos bastante complicados e revelou que chegou a se sentir sozinha.

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Na noite desta segunda-feira (03), a veterana compartilhou um post nos stories de seu Instagram falando sobre respeitar as mães e o cuidado que se deve ter com elas. "Respeitar uma mãe não é fazer elogios. É não deixar ela sozinha", diz a postagem.

"Quase sentei no chão e chorei lendo isso... Como já me senti sozinha, como já me vi sozinha e tenho pais presentes e amigos idem. Que o mundo aprenda a ter misericórdia das mães", declarou Luana Piovani.





Essa não é a primeira vez que a famosa fala abertamente sobre a maternidade. Em maio, a atriz resolveu sair em defesa da cantora Shakira, que foi alvo de críticas por se considerar uma "mãe solo". Em um longo desabafo, a brasileira, que mora em Portugal há alguns anos, falou dos desafios que essa condição carrega e das cobranças sobre as mulheres.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani faz desabafo sobre maternidade





"Você pode ter dinheiro e se f*der no seu maternar. O seu filho pode ficar triste, você pode não saber como tomar as decisões o tempo todo e arcar com todas as responsabilidades da criação de alguém. A gente criar um ser humano, moldar um caráter é muito difícil. A gente cansa exaustivamente", declarou a loira.

Piovani expõe desafios da maternidade

Em seguida, a apresentadora relembrou que sempre foi muito criticada nas redes sociais. "Estou falando isso porque sou muito criticada nas redes. As pessoas falam: 'Ah, mas o Pedro [Scooby] ama as crianças' e 'Ah, mas você recebe pensão'. Eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes eu chorei porque tinha que fazer as coisas sozinha e estava exausta ou não sabia como resolver? Eu não tinha com quem trocar, não estava certa se o que eu estava achando era melhor ou pior. Que triste", continuou.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani ao lado dos filhos





"Com essa fala, você julga todas as mães solo que são independentes financeiramente, o que é uma luta dentro do nosso feminismo. As mulheres precisam ser independentes para não continuarem se f*dendo na mão dos homens. É muito triste ver um desserviço desses", acrescentou Luana Piovani.

É claro que, se você não tem dinheiro, nada vai ser bom: maternidade, existência, trabalho... Se você não tem o mínimo de dignidade na vida, ser funcionária não vai ser bom, ser mulher não vai ser bom e a maternidade também não. Agora você não pode limitar e ligar as dores da maternidade solo só à falta de dinheiro. Você está descredibilizando todas as minhas dores, todas as minhas noites sozinha chorando depois de ter colocado os meus filhos para dormir por inúmeros motivos: porque eu era chamada na escola; ou o meu filho estava vivendo uma fase superdifícil e eu não tinha com quem dividir; eu não tinha quem pudesse ir porque eu tinha que ir ao supermercado Luana Piovani.





"Está querendo desqualificar todas as mazelas que eu passei e passo. Não passo mais tanto hoje, porque tive a grandeza de deixar o meu filho mais velho [Dom, de 14 anos] morar com o pai. Então, aliviou. Mas, ainda assim, me pego, muitas vezes, sem saber como agir﻿﻿﻿﻿, querendo trocar com alguém para poder saber que caminho trilhar, que decisão tomar, como lidar com aquela dor, aquela tristeza, aquela falta que os meus filhos sentem e que eu não consigo resolver", disse a loira.

Reprodução/Instagram Pedro Scooby ao lado dos filhos e coleguinhas





"Para mim, isso é uma condição básica de um pai. Mas a gente vive em um país onde metade das crianças, praticamente, não tem o pai na certidão de nascimento, daí o fato de o pai amar o filho ser 'Uou!'. Tem que ter muito cuidado com isso", alertou.

Por fim, Luana Piovani destacou que continua lutando todos os dias para que as mulheres e mães possam ter mais dignidade no futuro. "Rezo e luto diariamente para que o meu país e o país em que eu vivo deem condições melhores para que as mulheres e mães possam ter dignidade na sua existência e na criação de seus filhos. Mas isso não diminui as minhas dores e as minhas mazelas. Com certeza não. Ficar comparando dor é um inferno", concluiu.



