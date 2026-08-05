Reprodução SBT Rodrigo Bocardi





Ontem, Bocardi experimentou o gosto da derrota para a Band.

A Band marcou 3,35 pontos, contra 2,91 do SBT, quando o relógio marcava 18h36.

Imaginem que, no telão, apareceram dois links com microfones da BocaTV e apenas um com o nome do SBT.

Até onde eu sei, e posso estar enganado, o SBT ainda tem um departamento de jornalismo.

O SBT terceirizar o jornalismo é algo inconcebível, mesmo nas piores situações financeiras. Nem a RedeTV! terceiriza o próprio jornalismo.

O SBT é uma emissora de TV aberta e possui um canal de notícias, o SBT News.





Se a presidente do SBT, Daniela Beyruti, aceita terceirizar o jornalismo de uma das três maiores emissoras do país, seria melhor vender o SBT ou apenas alugar os estúdios.

Se você não sabe que uma emissora de TV aberta tem jornalismo próprio e que, inclusive, está nas leis das comunicações a obrigação de gerar duas horas diárias de jornalismo, então você não sabe nem o que é uma TV aberta.

A presidente do SBT deveria transformar toda a área em um condomínio de apartamentos e vender as unidades para resolver os problemas financeiros.

A TV aberta é o maior meio de entretenimento do país e atende a 85% da população brasileira.

Quando você terceiriza o jornalismo de uma emissora de TV aberta, assume que não tem capacidade de criar e gerenciar o próprio departamento de jornalismo.

Quem terceiriza o jornalismo de uma TV aberta demonstra que não pode continuar dirigindo essa emissora.

O restante é batata frita.