Reprodução X Repórter cai em bueiro





A repórter Paola Vianna passou por um momento de susto durante uma transmissão ao vivo da Record, na manhã desta quarta-feira (5). A jornalista fazia a cobertura de um incêndio de grandes proporções em uma indústria química de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quando acabou caindo em um bueiro.

A entrada acontecia no Hoje em Dia, enquanto Paola mostrava o trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. Ao se afastar de costas para acompanhar a movimentação no local, a repórter acabou pisando no bueiro aberto e sofreu a queda.

MEU DEUS, QUE PERIGO! A repórter da Record caiu no bueiro AO VIVO no link e foi ajudada pela equipe dos Bombeiros #HojeEmDia pic.twitter.com/Y90IyHvEy7 — Luiz (@Bagulino) August 5, 2026





No momento do acidente, o cinegrafista estava mostrando a atuação dos bombeiros, enquanto a voz da jornalista foi interrompida de forma repentina.

“ A gente vai só se afastar um pouquinho mais porque está saindo uma da... Peraí, peraí, peraí”, disse Paola antes da queda.

Sem entender o que havia acontecido, o apresentador Celso Zucatelli chamou a repórter durante a transmissão. “A Paola está se movimentando ali. Paola, está tudo bem com você? Está tudo certo?”, perguntou.

Após se levantar, a jornalista explicou o ocorrido e tranquilizou a equipe. “Acabei caindo ali, mas está tudo bem. Continuei segurando o microfone e consegui falar com vocês”, afirmou.

Reprodução X Paola Vianna





Zucatelli elogiou a postura da profissional durante o imprevisto. “Isso é o repórter ao vivo. Você vê que a calça da Paola ficou suja ali, mas faz parte. Essa é a vida do repórter ao vivo. Ainda bem que ela está bem, mas vocês viram que ela não parou de falar, né?”, comentou.

Apesar do susto, Paola Vianna não sofreu ferimentos e continuou acompanhando a cobertura do incêndio.

Ao vivo

O jornalismo ao vivo sempre acaba rendendo cenas inesperadas, que rapidamente tomam conta das redes sociais.

Em junho, o repórter mexicano Miguel Ángel del Toro, do Canal 13, também sofreu uma queda enquanto fazia uma entrada ao vivo sobre a previsão do tempo, diretamente das ruas de Guadalajara, no México.

O jornalista participava de uma transmissão para mostrar a forte chuva que atingia o Centro de Guadalajara quando acabou escorregando na calçada molhada e caiu de costas diante das câmeras.

O momento pegou todos de surpresa, inclusive a apresentadora do telejornal matinal, que ficou assustada ao ver a queda do colega durante a transmissão.

Apesar do susto, o repórter não sofreu ferimentos.