Reprodução/Instagram Luana Piovani acaba com Juliano Cazarré

Luana Piovani, de 49 anos, voltou a repercutir nas redes sociais na noite deste domingo (2) ao comentar um tema polêmico. A atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar críticas ao ator Juliano Cazarré.

Conhecida por sempre dizer o que pensa e se posicionar nas redes sociais, a atriz repostou um vídeo do jornalista Carlos Minuano, que relatou a experiência de se infiltrar no curso dos "coaches da masculinidade", promovido pelo ator Juliano Cazarré. O conteúdo, publicado no perfil do pré-candidato a deputado federal pelo PSOL Roberto Robaina, mostra detalhes do evento.

De acordo com Carlos Minuano, jornalista da CartaCapital, o curso contou com discursos de cunho religioso, armamentista, homofóbico, conservador e considerados intolerantes."Por lá, Jesus amado poderia mudar para Jesus armado e ninguém nem ia reparar na diferença", afirmou o jornalista.

"Curso entrega o que promete: farol e forja. Porém, esse farol do Juliano Cazarré, forjado sobre ideias no mínimo questionáveis, aponta mais para trás do que para frente", acrescentou o jornalista.

Ao repostar o vídeo, Luana Piovani fez questão de dar a sua opinião, além de marcar o ator nos Stories. "Os fios vão morrer de vergonhaaa", afirmou. Em seguida, completou: "@cazarre que bosta hein".

Reprodução/Instagram Luana Piovani acaba com Cazarré

Piovani pede o fim das redes sociais

Na semana passada, a intérprete aproveitou o seu tempo livre para fazer um desabafo sobre algumas redes sociais. Morando em Portugal há alguns anos, a famosa afirmou que gostaria de ver plataformas como Instagram, WhatsApp e Discord fora do ar de uma vez por todas e ainda classificou o rumo da internet como "uma coisa macabra".

Por meio dos Stories, Luana Piovani destacou que sente falta das antigas formas de convivência e acredita que a sociedade deveria voltar a se comunicar pessoalmente ou por telefone.

"Eu não vejo a hora, de verdade, disso tudo acabar... Alguém ir lá e apertar o 'off' do Instagram, de todas as redes sociais, inclusive do WhatsApp", declarou. Durante o seu relato, a atriz disse que prefere esse tipo de contato às relações construídas exclusivamente pela internet.

Reprodução/Instagram Luana Piovani

“Eu detesto falar no telefone, detesto! Mas eu não vejo a hora de tudo acabar e a gente ter que voltar a ligar para as pessoas, a gente ter que voltar a marcar encontros pessoais e a gente acabar mesmo não sabendo das pessoas que estão tão distantes”, acrescentou.

"Porque o que eu vejo é que a internet virou uma coisa amaldiçoada, uma coisa macabra. A quantidade de gente e de animais que estão morrendo por conta das maluquices dos seres humanos desequilibrados", pontuou.



