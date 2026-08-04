Reprodução/Instagram/@georginagio Georgina Rodrígues rebate críticas ao seu corpo: 'Amo minhas curvas'.

Georgina Rodríguez, de 32 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (4) para se pronunciar após uma série de críticas que vem recebendo a respeito de sua aparência física. Os ataques tiveram início após a veiculação de fotos recentes da influenciadora durante um passeio de barco ao lado do noivo, o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

Por meio de uma publicação compartilhada no Instagram, Georgina refletiu sobre as mudanças que corpos femininos passam ao longo da vida. “Meu corpo vai mudar, assim como muda o de todas as mulheres. E espero que continue mudando por muitos anos, porque isso significará que continuo vivendo”, começou.

No desabafo, a influenciadora, que é mãe de seis filhos, entre biológicos e de coração, ressaltou que tenta transmitir a eles, a ideia de que o valor de uma pessoa não se mede por sua aparência física ou pela opinião de terceiros na internet.

“Sou mãe de 6 filhos maravilhosos; 3 são meninas que um dia serão grandes mulheres. E se há algo que desejo ensinar a elas - junto com o Cris, de quem me orgulho profundamente pelos valores que transmite como pai e como homem - é que o valor de uma pessoa jamais pode depender da aparência física ou da opinião de desconhecidos. Essa pequena dose de psicologia positiva que tento oferecer a elas todos os dias também me ajuda a continuar me orientando neste mundo de tanta fantasia”, completou.





Georgina recebe apoio de Cristiano Ronaldo

No longo texto, Georgina destacou que seu corpo é alvo de comentários e críticas há anos, sempre que chega o verão europeu. “A cada ano, meu corpo volta a ser notícia”, lamentou.







Com a pressão estética aumentando a cada dia, ela confessou que chegou a sentir receio de ter seu corpo atrelado a rótulos pejorativos, principalmente por medo que isso afetasse sua carreira. Segundo Giorgina, após se abrir e revelar a preocupação ao marido, ela recebeu apoio total do jogador do Al-Nassr.

“Você não vive da sua imagem. Você vive do que é. Uma mulher perfeita. Linda, com um corpo incrível, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais você quer? É normal que tenham inveja de você”, respondeu Cristiano Ronaldo.

“Às vezes, todos nós precisamos que alguém nos lembre do que realmente importa”, refletiu a influenciadora.

Vida saudável e autoaceitação

Georgina Rodríguez também destacou que mantém uma rotina de exercícios físicos voltada à saúde e ao bem-estar mental, e não à busca por um padrão de beleza imposto pela indústria da moda.

“Eu treino porque isso me faz feliz. Porque sou apaixonada por isso. Porque aquela hora na academia é um dos melhores momentos do meu dia. Isso me traz saúde, paz de espírito, disciplina, energia e bem-estar. Nunca foi uma luta para emagrecer; sempre foi uma forma de cuidar de mim”, esclareceu.

Por fim, a noiva do jogador afirmou que ama seu corpo e que o verdadeiro sucesso é viver uma vida tranquila. “Amo minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho. No corpo que me sustenta, que me permitiu abraçar, gerar vida, cair e me levantar novamente. Um corpo que merece respeito, amor e gratidão em todas as suas versões”, disse.