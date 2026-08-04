Reprodução/Internet Sessão +SBT marcou 2,60 pontos na estreia em São Paulo

Os programas de Silvio Santos (1930-2024) voltaram ao ar depois de um hiato de dois anos: tirados da programação desde o dia seguinte da morte do fundador do SBT, a emissora decidiu aproveitar o mês de seu 45º aniversário para homenagear não apenas o seu fundador, mas também outros nomes marcantes de suas mais de quatro décadas de transmissão. Ao menos em seu primeiro dia, a estreia da Sessão +SBT melhorou os números do horário nobre da rede.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a Sessão +SBT teve 2,60 pontos de média em sua primeira noite, número ligeiramente superior ao anotado por A História de Joana na segunda-feira passada. No entanto, diferentemente do folhetim, a homenagem aincrementou a performance da emissora ao decorrer de sua exibição.

Na comparação entre o seu pior e o melhor minuto, o especial comandado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano conseguiu incrementar a audiência da emissora em 50%, contribuindo para uma expressiva vitória do Programa do Ratinho diante da Record. Em sua faixa horária completa, a atração emplacou média de 4,38 pontos, índice 11% superior ao obtido pela concorrente, com parte da novela Reis e o terceiro episódio de Alerta Aeroporto.

Outros destaques

No Rio de Janeiro, a homenagem atambém contribuiu para uma melhora significativa na audiência da faixa horária. A Sessão +SBT emplacou 2,44 pontos de média na capital fluminense e, com um pico de 3,21, incrementou os números da rede em 54% ao decorrer de sua exibição. Na cidade, o SBT colocou Reis (3,16 x 3,20) e Alerta Aeroporto (2,83 x 3,05) na terceira colocação em suas respectivas faixas.

Além do desempenho da Sessão +SBT, a segunda-feira teve outros resultados relevantes na televisão aberta. O Jornal da Record marcou 7,90 pontos e alcançou sua melhor audiência em uma segunda-feira nos últimos cinco meses, com pico de 8,90 pontos.

Na Globo, Quem Ama Cuida bateu recorde ao registrar 25,68 pontos de média e pico de 26,35. Já na Band, a volta de Galvão Bueno ao comando do Galvão FC garantiu 2,40 pontos de média e a terceira colocação em seu horário.