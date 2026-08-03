Reprodução/Internet Darino Sena foi atendido pelo Samu em Salvador

O jornalista Darino Sena, ex-apresentador do Globo Esporte na TV Bahia, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (1º), após uma ocorrência registrada na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador. Segundo a Polícia Militar, o ex-comunicador da Globo apresentava aparente alteração comportamental e recebeu atendimento médico especializado após mobilizar equipes de segurança e resgate.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais foram acionados por volta das 23h depois que populares relataram a presença de um homem que aparentava estar em surto psicológico e ameaçava agredir pessoas que passavam pelo local. Ao chegarem à Praça da Sé, os agentes identificaram Darino Sena e iniciaram um diálogo com o jornalista, sem registrar comportamento agressivo naquele primeiro momento.

Pouco depois, uma nova solicitação informou que Darino Sena havia seguido para a parte baixa da Praça da Sé, nas proximidades do monumento Cruz Caída, onde estaria ameaçando se lançar do local. Diante da situação, os policiais acionaram o Samu e a coordenação do Centro Histórico para prestar apoio à ocorrência.

Com a chegada da equipe médica e do reforço policial, o jornalista foi contido em segurança e encaminhado por uma ambulância à Central de Regulação, onde recebeu atendimento especializado. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que "militares do 18° BPM foram acionados por populares com denúncia de que um homem em aparente surto psicológico, na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador".

Imagens circularam nas redes sociais



"No local, próximo ao Monumento da Cruz Caída, o homem demonstrou comportamento alterado, se pondo em iminente perigo e ameaçando agredir as pessoas que transitavam na região. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, após a contenção, acolheu e direcionou o homem, a fim de promover atendimento médico especializado", declarou a corporação.

Vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp mostram Darino Sena de cueca na Praça da Cruz Caída. Em um dos registros, uma mulher faz uma acusação de agressão envolvendo o jornalista e sua irmã. Até a publicação desta reportagem, porém, não havia confirmação oficial sobre essa alegação, nem informações das autoridades indicando a abertura de investigação relacionada ao caso.

Darino Sena ficou conhecido do público baiano por sua passagem pela TV Bahia, afiliada da Globo no Estado, e pela TV Aratu, parceira do SBT. Ao longo da carreira, apresentou programas esportivos e de entretenimento, além de atuar na cobertura do futebol baiano.