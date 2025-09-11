Instagram/Reprodução/@caetanoveloso Caetano Veloso exibe rotina de exercícios

Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, mostrou nesta quinta-feira (11) que segue cuidando do corpo e da mente aos 83 anos.

O cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo de sua rotina de exercícios com pesos e bola de pilates, acompanhado de bom humor.

Na legenda, fez referência ao amigo Ney Matogrosso, de 84 anos: “Como bem disse Paula Lavigne: a meta é estar tão bem quanto Ney Matogrosso!”.

A publicação arrancou elogios de fãs, que exaltaram a vitalidade do artista: “Excelente meta”, “Tá lindo”, “Vocês dois estão ótimos”, comentaram seguidores.

Nascido em 1942, na Bahia, Caetano acumula mais de cinco décadas de carreira. Desde os anos 1960, quando ajudou a fundar o movimento Tropicália, sua música atravessa gerações, unindo poesia, experimentação e engajamento.

Com mais de 40 álbuns de estúdio, o artista transita por diferentes gêneros, do samba ao rock psicodélico, passando pela MPB, pop e bossa nova.

Reconhecido internacionalmente, Caetano soma prêmios de peso, incluindo dois Grammy Awards e mais de dez Grammys Latinos. Ainda hoje, continua a inspirar artistas e fãs pelo mundo.