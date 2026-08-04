Breno Galtier / Divulgação Lagum surpreende fãs com show secreto em Belo Horizonte

Quem passava pela Rua Sapucaí, um dos pontos mais tradicionais de Belo Horizonte, na tarde de domingo (2), foi surpreendido por um show inesperado da Lagum. Sem palco, sem venda de ingressos e com uma estrutura reduzida, a banda transformou uma sacada em palco e reuniu centenas de fãs em uma apresentação que resgatou o clima dos primeiros anos de carreira.

O encontro intimista foi organizado como uma ação especial para marcar o início das comemorações do mês de agosto. Parte do público foi avisada por e-mail, enquanto outras pessoas descobriram o show ao passar pelo local e acompanharam a apresentação diretamente da rua.

A proposta era justamente revisitar as origens da banda mineira, que nasceu em Belo Horizonte e construiu sua trajetória antes de alcançar projeção nacional. Tocando de uma varanda, a Lagum relembrou o formato simples das primeiras apresentações e promoveu um reencontro com a cidade onde tudo começou.

Além da apresentação surpresa, o grupo aproveitou o momento para anunciar oficialmente que uma nova turnê está a caminho. O show marcou o início de uma série de ações especiais programadas para este mês, embora os detalhes das próximas novidades ainda não tenham sido divulgados.

Sem grandes efeitos visuais ou estrutura de festival, o encontro apostou na proximidade com o público e transformou um dos cartões-postais da capital mineira em palco para um momento que rapidamente repercutiu entre os fãs nas redes sociais.