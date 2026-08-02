Instagram Henrique e Juliano

Henrique & Juliano prepararam uma surpresa especial para os fãs durante a apresentação da turnê Manifesto Musical, realizada na noite de sábado (1º), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. No meio do show, Helena, filha de Henrique, e Maria Antônia e Maria Clara, filhas de Juliano, subiram ao palco e protagonizaram um dos momentos mais emocionantes da noite.

As meninas dividiram o microfone com os pais e cantaram "Novo Eu", arrancando aplausos da plateia. A participação das pequenas emocionou não apenas a dupla, mas também os milhares de fãs que acompanhavam o espetáculo.





O momento rapidamente ganhou as redes sociais. No perfil oficial de Henrique & Juliano no Instagram, o vídeo ultrapassou 80 mil curtidas em poucas horas e foi tomado por comentários de internautas encantados com a cena.

"Que cena mais linda!", escreveu uma seguidora.

"A melhor versão deles, com certeza", comentou outra.

Instagram Henrique e a filha

"Foi tão lindinho. O amor que eles têm pelos filhos foi lindo de ver", destacou uma terceira.

A turnê Manifesto Musical continua neste domingo (2), novamente na Mercado Livre Arena Pacaembu, reunindo milhares de fãs em um espetáculo que celebra a trajetória da dupla.

Turnê reúne os maiores sucessos da carreira

Instagram Juliano e as filhas

Inspirado nos dois volumes do álbum Manifesto Musical — o mais ouvido dos últimos dez anos no Spotify no Brasil —, o show tem mais de duas horas de duração e passeia pelos principais hits de Henrique & Juliano.

No repertório, sucessos como "Cuida Bem Dela", "Vidinha de Balada", "Na Hora da Raiva", "Arranhão" e "Última Saudade" fazem parte da apresentação. A realização da turnê é do escritório da dupla, Dois.M, em parceria com a GH Produções.



