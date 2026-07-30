Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani aproveita praia de nudismo

Aos 49 anos, Luana Piovani deixou os seus quase 6 milhões de seguidores de queixo caído na tarde desta quarta-feira (29), ao compartilhar alguns registros enquanto curtia uma praia de nudismo em Ibiza, na Espanha. Aproveitando o calor europeu, a atriz fez questão de postar alguns cliques especiais.

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Pegando os fãs de surpresa, a loira curtiu uma praia de nudismo ao lado de amigas. As imagens que deram o que falar nas redes sociais foram publicadas pela própria atriz nos Stories de seu perfil oficial no Instagram.

Nelas, é possível ver Luana Piovani renovando o bronzeado, deitada sobre uma espreguiçadeira em um chão de pedras, sem qualquer peça de roupa, usando apenas acessórios para completar o visual.





Para que as fotos não fossem derrubadas pelo Instagram, a atriz editou os registros, a crescentando figurinhas de estrela-do-mar, cerejas e maçãs para cobrir as partes íntimas. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Praia o que? Repita comigo: pelada!".

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani em praia de nudismo em Ibiza





Vale destacar que essa não é a primeira vez que a loira compartilha registros em uma praia de nudismo. Em 2024, a famosa publicou algumas fotos curtindo um dia de sol enquanto fazia topless em Ibiza. Na ocasião, ela também compartilhou vídeos acelerados de mergulhos na companhia de amigas.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani curte praia em Ibiza com as amigas





O que é uma praia de nudismo?

Uma praia de nudismo, frequentemente associada ao naturismo, é uma faixa de litoral reservada para pessoas que optam por frequentar o local sem o uso de vestimentas. Ainda que o termo "nudismo" se refira diretamente ao ato de estar nu, a prática costuma seguir os princípios do naturismo.

Sendo assim, trata-se de uma filosofia de convivência em harmonia com a natureza, que tem como fundamentos a igualdade, o respeito mútuo e a liberdade corporal, sem qualquer tipo de julgamento.

Embora seja pouco conhecida, a proposta dessas praias é promover o contato com a natureza, a autoaceitação, a desmistificação da nudez e a igualdade. O intuito é proporcionar uma experiência de imersão e liberdade junto ao meio ambiente, sem as restrições impostas pelo uso de roupas.

Para manter o ambiente organizado e respeitoso, os frequentadores, sejam famílias ou grupos de amigos, costumam seguir códigos de ética bastante rígidos. Conheça as regras:

Nudez obrigatória: na maioria das áreas delimitadas, tirar a roupa é exigido a partir de determinado ponto para garantir o equilíbrio do ambiente.

Proibição de atos sexuais: condutas de cunho sexual ou erótico são estritamente proibidas e sujeitas às leis locais.

Respeito à privacidade: não é permitido fotografar, filmar ou gravar pessoas sem autorização prévia e expressa.

Higiene: o uso de toalhas é recomendado ao sentar-se em locais de uso comunitário, incluindo bancos ou cadeiras.





