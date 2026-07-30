Luana Piovani aproveita praia de nudismo
Reprodução/Instagram/luapio
Luana Piovani aproveita praia de nudismo

Aos 49 anos, Luana Piovani deixou os seus quase 6 milhões de seguidores de queixo caído na tarde desta quarta-feira (29), ao compartilhar alguns registros enquanto curtia uma praia de nudismo em Ibiza, na Espanha. Aproveitando o calor europeu, a atriz fez questão de postar alguns cliques especiais.

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Pegando os fãs de surpresa, a loira curtiu uma praia de nudismo ao lado de amigas. As imagens que deram o que falar nas redes sociais foram publicadas pela própria atriz nos Stories de seu perfil oficial no Instagram.

Nelas, é possível ver Luana Piovani renovando o bronzeado, deitada sobre uma espreguiçadeira em um chão de pedras, sem qualquer peça de roupa, usando apenas acessórios para completar o visual.


Para que as fotos não fossem derrubadas pelo Instagram, a atriz editou os registros, a crescentando figurinhas de estrela-do-mar, cerejas e maçãs para cobrir as partes íntimas. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Praia o que? Repita comigo: pelada!".

Luana Piovani em praia de nudismo em Ibiza
Reprodução/Instagram/luapio
Luana Piovani em praia de nudismo em Ibiza


Vale destacar que essa não é a primeira vez que a loira compartilha registros em uma praia de nudismo. Em 2024, a famosa publicou algumas fotos curtindo um dia de sol enquanto fazia topless em Ibiza. Na ocasião, ela também compartilhou vídeos acelerados de mergulhos na companhia de amigas.

Luana Piovani curte praia em Ibiza com as amigas
Reprodução/Instagram/luapio
Luana Piovani curte praia em Ibiza com as amigas


O que é uma praia de nudismo?

Uma praia de nudismo, frequentemente associada ao naturismo, é uma faixa de litoral reservada para pessoas que optam por frequentar o local sem o uso de vestimentas. Ainda que o termo "nudismo" se refira diretamente ao ato de estar nu, a prática costuma seguir os princípios do naturismo.

Sendo assim, trata-se de uma filosofia de convivência em harmonia com a natureza, que tem como fundamentos a igualdade, o respeito mútuo e a liberdade corporal, sem qualquer tipo de julgamento.

Embora seja pouco conhecida, a proposta dessas praias é promover o contato com a natureza, a autoaceitação, a desmistificação da nudez e a igualdade. O intuito é proporcionar uma experiência de imersão e liberdade junto ao meio ambiente, sem as restrições impostas pelo uso de roupas.

Para manter o ambiente organizado e respeitoso, os frequentadores, sejam famílias ou grupos de amigos, costumam seguir códigos de ética bastante rígidos. Conheça as regras:

Nudez obrigatória: na maioria das áreas delimitadas, tirar a roupa é exigido a partir de determinado ponto para garantir o equilíbrio do ambiente.
Proibição de atos sexuais: condutas de cunho sexual ou erótico são estritamente proibidas e sujeitas às leis locais.
Respeito à privacidade: não é permitido fotografar, filmar ou gravar pessoas sem autorização prévia e expressa.
Higiene: o uso de toalhas é recomendado ao sentar-se em locais de uso comunitário, incluindo bancos ou cadeiras.

Luana Piovani em praia de nudismo em Ibiza. Foto: Reprodução/Instagram/luapio
Luana Piovani. Foto: Reprodução/Instagram
Luana Piovani no desfile da Escola de Samba Império Serrano. Foto: Reprodução/Instagram
Luana Piovani atiça seguidores com ensaio completamente nua no Instagram. Foto: Instagram
Novidade foi anunciada nesta segunda-feira (15) pela Império Serrano. Foto: Divulgação
Jade Picon sofre críticas por atuação em minidrama. Foto: Reprodução/Instagram/@luapio


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