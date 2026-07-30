Reprodução/Instagram/@lucastavaresofficial Lucas Tavares deixa o SBT

O apresentador Lucas Tavares anunciou sua saída da TH+ TV, afiliada do SBT em São José dos Campos, São Paulo. Na noite da última quarta-feira (29), o jornalista, emocionado, encerrou um capítulo à frente do SBT Sports Vale.

Em lágrimas, o profissional tentou manter o protocolo, porém, a emoção falou mais alto. Despedindo-se do seu público, Lucas agradeceu todo o aprendizado que ganhou com a emissora e forçou o seu papel para com o público. Lucas tirou o ponto-eletrônico do ouvido e pediu licença para a produção.

"Foram cinco anos de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Entrei aqui todos os dias com o compromisso de entregar o meu melhor e de honrar a confiança de quem esteve do outro lado da tela", iniciou ao falar de sua saída.

"Nem sempre os ciclos terminam da forma como imaginamos. A vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos. E existem valores que são inegociáveis", continuou o profissional.

O jornalista afirma que, fez o seu melhor na organização e pontuou que isso foi de acordo com as condições que teve para exercer seu trabalho na afiliada do SBT.

Eu saio com a consciência de que fiz o meu melhor nas condições que tive. A vocês, telespectadores, meu obrigado. Por caminharem comigo todos esses anos. Uma coisa eu posso dizer: despedidas também podem ser novos recomeços. Um novo capítulo já começou a ser escrito. Lucas Tavares

"Gratidão a essa emissora, aos profissionais que estiveram ao meu lado, confiando no meu trabalho todos esses anos, que encerro o SBT Sports dessa forma, com o coração acalentado, é gratidão por vocês", ressaltou.

Por fim, Lucas ressalta que trilhará em novos carminhos e diz que não é obrigado aceitar tudo, deixando os telespectadores reflexivos.

Em seu Instagram, ele também legendou: "Levo comigo cada desafio, cada aprendizado e cada pessoa que fez parte dessa história. Agora, um novo capítulo começa. E podem ter certeza: em breve vocês vão conhecer o que vem por aí", finalizou.

Quem é Lucas Tavares?

Reprodução/Instagram/@lucastavaresofficial Lucas Tavares deixa afiliada do SBT

Lucas Tavares é um apresentador esportivo e possui uma vasta carreira na área. Em sua rede social no LinkedIn, o profissional se descreve como criativo e com vasta experiência no mundo do entretenimento.

Além disso, ressaltou que possui uma forte capacidade de comunicação e produção. Lucas era contratado da TH+ TV desde 2021, em que passou a comandar o SBT Sports.



