Reprodução/Instagram Luana Piovani

Luana Piovani se tornou um dos assuntos mais comentados do momento nesta terça-feira (28), ao usar a sua conta pessoal do Instagram para falar sobre algumas plataformas de interação. Bastante irritada, a atriz abriu o seu coração mais uma vez e deu a sua opinião sobre o ambiente virtual.

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A intérprete aproveitou o seu tempo livre para fazer um desabafo sobre algumas redes sociais. Morando em Portugal há alguns anos, a famosa afirmou que gostaria de ver plataformas como Instagram, WhatsApp e Discord fora do ar de uma vez por todas e ainda classificou o rumo da internet como "uma coisa macabra".

Por meio dos Stories do Instagram, Luana Piovani destacou que sente falta das antigas formas de convivência e acredita que a sociedade deveria voltar a se comunicar pessoalmente ou por telefone.





"Eu não vejo a hora, de verdade, disso tudo acabar... Alguém ir lá e apertar o 'off' do Instagram, de todas as redes sociais, inclusive do WhatsApp", declarou. Durante o seu relato, a atriz disse que prefere esse tipo de contato às relações construídas exclusivamente pela internet.

“Eu detesto falar no telefone, detesto! Mas eu não vejo a hora de tudo acabar e a gente ter que voltar a ligar para as pessoas, a gente ter que voltar a marcar encontros pessoais e a gente acabar mesmo não sabendo das pessoas que estão tão distantes”, acrescentou.

Reprodução/Instagram Luana Piovani





Piovani pede o fim das redes sociais

Em outro momento, Luana Piovani ainda comentou sobre o impacto das redes sociais na sociedade e afirmou que o ambiente digital passou a fomentar situações extremas.

"Porque o que eu vejo é que a internet virou uma coisa amaldiçoada, uma coisa macabra. A quantidade de gente e de animais que estão morrendo por conta das maluquices dos seres humanos desequilibrados", continuou.

Reprodução/Instagram Luana Piovani





De acordo com ela, as plataformas deixaram de cumprir o propósito inicial e passaram a alimentar comportamentos cada vez mais nocivos. “Eu acho que o pessoal ainda vai debater muito [sobre isso] porque tem muita gente ganhando muito dinheiro, mas eu acho que uma hora alguém vai ter que desligar essa porra. Eu vou ficar feliz”, disse a atriz.

Em outro momento, Luana Piovani admitiu que as redes sociais movimentam bilhões de reais e sustentam inúmeros negócios. Ainda assim, afirmou acreditar que, em algum momento, será necessário interromper esse modelo.

"Eu acho que uma hora alguém vai ter que desligar essa porra. Eu vou ficar feliz", confessou. Por fim, ela voltou a citar o Discord, Instagram e WhatsApp, defendendo que as plataformas deveriam deixar de existir.

“[Tem que] Acabar o Discord, o Instagram, o WhatsApp… Em algum momento, alguém vai ter que desligar isso, porque, mais uma vez, alguém faz uma coisa boa e vira uma coisa macabra", concluiu.



