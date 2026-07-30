Reprodução/Instagra/glenhansard Glen Hansard morreu aos 56 anos em um acidente de moto

O músico irlandês Glen Hansard, vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2008 pelo filme independente Once e vocalista da banda de rock The Frames, faleceu nesta quarta-feira (29), aos 56 anos, após sofrer um acidente de moto, conforme informou a imprensa irlandesa.

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Segundo as autoridades, o músico foi vítima de um acidente quando a moto que pilotava bateu contra um carro. A morte foi confirmada pela agência que geria a carreira do artista.

A polícia informou que um homem na faixa dos 50 anos morreu após um acidente envolvendo apenas uma motocicleta no oeste de Dublin. Na ocasião, os serviços de emergência foram acionados pouco antes das 4h30 (horário local). No entanto, a vítima foi declarada morta pouco depois de receber atendimento ainda no local do acidente.





O famoso ganhou destaque após vencer o Oscar de Melhor Canção Original com a música Falling Slowly, composta e interpretada ao lado da cantora e pianista tcheca Markéta Irglová. A canção rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do cinema independente, o que fez com que o longa se transformasse em um fenômeno mundial.

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, lamentou a morte do cantor. "Fico profundamente triste ao saber do falecimento de Glen Hansard. Um talentoso músico e ator que contribuiu significativamente para o panorama cultural da Irlanda ao longo de muitos anos", disse.

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História na música

Nascido em 21 de abril de 1970, em Dublin, Hansard ingressou na música muito cedo e começou sua carreira se apresentando como músico de rua em sua cidade natal. Algum tempo depois, formou a banda The Frames, em 1990.

O grupo conquistou o público e lançou vários álbuns que fizeram sucesso na Irlanda. Logo depois do sucesso estrondoso e após receber um Oscar, Once se tornou um espetáculo da Broadway que também ganhou prêmios Tony, considerado o principal prêmio da dramaturgia norte-americana.

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Embora nem todo mundo saiba, Hansard já havia desempenhado um pequeno papel em The Commitments. Em 2007, ao ser questionado sobre voltar a atuar, ele confessou estar relutante. "Acredito firmemente em me dedicar à minha arte", disse ao The Times.

Mesmo após sua fala, ele acabou aceitando, com a condição de poder desistir caso os primeiros dias de filmagem não dessem certo, conforme revelou.

Reservado, o compositor cresceu em uma família da classe trabalhadora e não teve uma infância muito fácil. Glen Hansard explicou, em mais de uma ocasião, que seu pai era propenso a surtos de violência.

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Em uma entrevista recente, o cantor chegou a dar alguns detalhes de como sua história começou. Em um podcast, ele contou que pegou uma guitarra que seu tio deixou para trás depois de ser enviado para a prisão.

"Eu estava numa situação meio complicada. Estava me metendo em encrencas", disse ele, relembrando sua trajetória até aprender a tocar guitarra. Não demorou muito para que ele se apaixonasse pela música de Bob Dylan, Leonard Cohen e Van Morrison.

Decidido a seguir sua carreira musical, abandonou os estudos para tocar nas ruas e em bandas, e foi assim que surgiu a The Frames. Glen Hansard tinha um show no Brasil previsto para novembro, no festival Best of Blues and Rock.



