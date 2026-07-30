Reprodução/Internet Tom Chadbon morre aos 80 anos

O ator Tom Chadbon, conhecido por participar de séries como Doctor Who e Game of Thrones, morreu aos 80 anos, conforme revelou a editora Fantom Events, responsável por representá-lo em eventos. Com uma carreira artística sólida e de décadas na televisão e no cinema, o intérprete deixou sua marca no audiovisual.

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Tom ficou famoso por participar de inúmeras produções de sucesso, como Doctor Who, Game of Thrones, Peep Show e do filme 007: Casino Royale (2006).

Em comunicado publicado nesta segunda-feira (27), a Fantom Events lamentou a perda do artista e destacou sua longa trajetória como ator. A causa da morte não foi divulgada.





"Lamentamos saber da notícia do falecimento de Tom Chadbon no último fim de semana. Tom era um rosto familiar para muitos devido aos seus inúmeros trabalhos na televisão e no cinema, incluindo 'Doctor Who', James Bond e 'Game of Thrones'. Ele sempre foi um homem afável e amigável no trabalho, e enviamos nossas condolências à sua família neste momento triste", afirmou a empresa.

Ao longo da extensa carreira, Tom Chadbon acumulou mais de 120 participações em produções para TV e cinema. Em Doctor Who, por exemplo, ele interpretou diferentes personagens, sendo Duggan, apresentado oficialmente ao público no episódio City of Death (1979), um dos mais lembrados pelos fãs até hoje.

Reprodução/Internet Tom Chadbon morreu aos 80 anos





O ator retornou à série em 1986 como Merdeen, em The Trial of a Time Lord, e também participou de produções derivadas em áudio. Além disso, interpretou o Alto Septão Maynard em Game of Thrones, da HBO.

Além da ficção científica, o ator integrou o elenco de séries como Sherlock Holmes, Midsomer Murders, The Bill, Foyle's War e Where the Heart Is, nesta última como integrante regular. Já no cinema, ganhou destaque em Dance with a Stranger e 007: Casino Royale.

Reprodução/Internet Tom Chadbon morre aos 80 anos





Homenagens

Como é de se imaginar, a morte de Chadbon gerou diversas manifestações de pesar entre colegas e admiradores. Lisa Bowerman, que trabalhou com Tom em produções ligadas a Doctor Who, se pronunciou e lamentou a notícia. "Ah, não... Eu não sabia. Que tristeza. Ele era maravilhoso", escreveu.

Reprodução/Internet Tom Chadbon morre aos 80 anos





Nas redes sociais, fãs também prestaram homenagens, descrevendo o intérprete como "uma pessoa adorável", "um grande ator" e relembrando seu legado. Em entrevista concedida em 2009, Tom Baker, protagonista de Doctor Who, falou sobre sua parceria com Chadbon. "Tom Chadbon era terrivelmente engraçado. Eu adorava trabalhar com ele", destacou.



