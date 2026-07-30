Reprodução/Youtube/@cozinhadesrikrsna Mariana Maffeis se pronuncia

A filha da apresentadora Ana Maria Braga, a ex-atriz Mariana Maffeis, publicou em seu canal no YouTube um vídeo em que falou sobre os desdobramentos e declarações recentes sobre a sua vida íntima. Mariana virou notícia ao falar sobre o término do casamento com o colombiano Badarik González e pedir uma medida protetiva contra o ex.

Em seu pronunciamento, ela falou sobre a intenção de querer manter uma harmonia e que seus posicionamentos anteriores não tinham a meta de expor parentes ou o ex-companheiro.

"Acho que a minha intenção com o vídeo não era de maneira nenhuma era maltratar ninguém ou expor a mim ou a minha família de maneira insatisfatória. Na verdade, não tenho intenção de expor nada", disse.

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Ela frisou que guarda com gratidão as experiências vivenciadas nos dois casamentos anteriores e frisou a importância de que a criação e a convivência dos filhos aconteçam sem qualquer problema.

Tenho dois ex-maridos. Não era minha intenção, mas acabei colecionando. Sou muito agradecida pelas presenças que eles tiveram na minha vida antes de tudo. Aprendi coisas com eles que não tem como descrever, que têm um valor para além de descrições. Mariana Maffeis

De acordo com elas, questões pessoais estão na Justiça e tudo será esclarecido no tempo certo e hábil.

"Não tenho nada a dizer sobre ninguém. Que tudo se ajeite da melhor forma, que ninguém seja alienado nos processos. Os segredos de justiça que estão aí correndo, que não cabe a mim comentá-los, se outorgarão, tenho certeza. As coisas se ajeitarão mais ainda, tenho certeza. E seguiremos as nossas caminhadas. Já estamos seguindo, né?", ressaltou.

Polêmica com Badarik González

Badarik é natural da Colômbia e trabalha no Brasil como professor de ioga. Ele é pai de duas filhas com Mariana: Varuna, de 5 anos; e Hima, de 2.

Recentemente, veio a público que Mariana Maffeis havia solicitado uma medida protetiva que impede que Badarik tenha contato com as crianças. Embora tenha se tornado público há pouco tempo a separação, Mariana e González estavam separados há dois meses.

Ele chegou a falar sobre o assunto, sem citar a filha da apresentadora Ana Maria Braga, ele afirmou que seus filhos não sofram com todo esse processo.

"Eu quero pedir, por favor, compaixão, muita compaixão. Existem as crianças, existem as nossas. Existem crianças de dois aninhos, imagina. Cinco aninhos. Merecemos ser abraçados pelo amor, pelo respeito, pelo diálogo", disse.

Mariana Maffeis e Badarik González foram casados por seis anos e, há dois meses, tudo chegou ao fim.



