Reprodução/Instagram/X Aline Mineiro se pronuncia após agressão envolvendo jovem de 20 anos.

Aline Mineiro, de 34 anos, se manifestou após a repercussão da briga ocorrida nesta terça-feira (28), em um condomínio de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, que acabou com um jovem de 20 anos hospitalizado. A influenciadora negou ter agredido o rapaz e alegou que ela e sua mãe foram vítimas de ofensas verbais de cunho misógino, tentativas de agressões físicas e que seu companheiro apenas interveio para protegê-las.

Em nota enviada ao Portal Leo Dias, Aline ainda explicou que as imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais e pela imprensa mostram apenas o final da confusão e deixaram de registrar os acontecimentos que, segundo ela, deram origem à briga.

“Eu, Aline Mineiro, informo que, na noite de ontem, fui vítima, juntamente com minha mãe, de tentativa de agressão física, bem como alvo de ofensas das mais variadas naturezas, gratuitamente, todas visando atingir a nossa reputação, por parte de uma pessoa a qual desconheço, nunca vi e com quem nunca troquei uma palavra sequer, no âmbito do condomínio onde resido. Este é o ponto inicial de tudo e que não se encontra exposto nos vídeos divulgados pelo seu portal, que contemplam apenas o que ocorreu a partir dessa agressão verbal gratuita e da tentativa de agressão física por parte do referido, que parecia, inclusive, estar fora de si”, começou.

Na sequência, o pronunciamento detalha que, ao temer que ela e a mãe fossem agredidas, acionou o companheiro. Aline ainda pede que que toda a sequência de fatos seja analisada pelas autoridades competentes.

“Receosa e com legítimo medo de sermos atingidas, solicitei a presença do meu companheiro, que, ao chegar ao local dos fatos, se deparou com nova tentativa explícita de agressão física e, no intuito de defender a mim e à minha mãe, entrou em luta corporal com ele. Reitero que os vídeos veiculados deixam a falsa impressão de que houve uma intenção prévia de agressão física de nossa parte, quando, na realidade, o que ocorreu anteriormente foi uma ofensa à mulher, com demonstração de misoginia, agressão de ordem moral e tentativa de agressão física, fatos que deveriam ser objeto de apuração pela autoridade policial, o que se aguarda seja efetuado a qualquer momento, diante de uma situação de absoluta e inquestionável legítima defesa”, completou.





Enquanto Aline defende a versão de que ela e a mãe foram as primeiras vítimas do caso, familiares do jovem sustentam que ele foi brutalmente espancado durante a confusão e precisou de atendimento médico.







Entenda o caso

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (29) mostra o momento em que Nelson Mesquita, de 34 anos, namorado de Aline Mineiro, chega à portaria do condomínio e passa a agredir o jovem de 20 anos, que não teve o nome divulgado, com socos e chutes. Na filmagem, é possível ver que o rapaz chega a desmaiar devido a violência das agressões.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), quando os policiais chegaram ao local, a vítima foi socorrida pelo pai e encaminhada ao Hospital Albert Einstein. Ainda segundo a apuração da Polícia Civil, a briga teria começado após o jovem ofender a influenciadora e a mãe dela.

Aline Mineiro, o namorado dela e testemunhas foram encaminhadas à delegacia, onde prestaram depoimento. O caso foi registrado como injúria e lesão corporal no 11º Distrito Policial (Santo Amaro).