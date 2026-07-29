Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga comenta sobre Free Flow

Ana Maria Braga, conhecida por suas opiniões sinceras, não deixou de falar sobre o que pensa na manhã desta quarta-feira (29). Na atração de hoje, a veterana criticou o sistema de pedágios chamado "Free Flow", utilizado em algumas rodovias do Brasil.

Ao introduzir a questão, Ana pontuou que alguns brasileiros já devem ter passado por esse tipo de problema. O sistema se trata de uma nova modalidade de cobrança de pedágios, diferente do modelo tradicional utilizado em boa parte do Brasil, com cabines físicas.

"O assunto gera muitas polêmicas, você deve ter esse problema aí. Você já deve ter visto aquelas cabines de pedágio com os cobradores. Está desaparecendo. Em alguns lugares, eles estão criando cabines metálicas em cima da pista; isso se chama Free Flow. E elas são ocupadas com antenas e sensores, cobrando o pedágio eletronicamente", disse a veterana ao comentar sobre o tema.





Então, a apresentadora convidou Fabricio Battaglin, que estava ao vivo direto de uma estação que utiliza o Free Flow. Lá, o repórter deu detalhes de como é o funcionamento do sistema nas rodovias brasileiras.

"Agora muita gente nem percebeu que não tem pedágio tradicional, sem saber se tem ali e paga a tag. O sistema está causando muitas dúvidas", enfatizou a comunicadora.

Ana Maria Braga opina sobre o assunto

Reprodução/TV Globo Fabricio Battaglin explicou ao vivo sobre o assunto





Em determinado momento, a loira deu sua opinião sincera sobre a plataforma e afirmou que os motoristas irão se enrolar com o novo tipo de cobrança.

"Mas, Fabrício, tem tanta coisa para ver enquanto está se dirigindo; você não vai ler a plaquinha desse tamanho. Olha o tamanho do carro, do negócio que está aí. Tinha que ter uma placa. Ô, pessoal do Fre Flow, tem que ter uma placa, porque se ele resolver não ir, não dá bem pra brecar. Se ele quiser mudar de rumo", disse a veterana.

"Eles, durante as rodovias, colocam durante as estradas o seguinte: 'essa estrada utiliza o sistema Free Flow'", reforçou o jornalista.

Mas para quem não sabe o que é Free Flow. Aí que delícia, tem free flow na estrada, uma bala... Vão saber o que é... Ana Maria Braga

Ana Maria Braga também conversou com Luiz Tavares, responsável pela implantação do Free Flow em algumas rodovias. Sincerona, a veterana resolveu mandar um recado para o profissional sobre o assunto.

"Isso está com alguns estados, não todos. Fora do Brasil, há pouquíssimos locais físicos para pagar o pedágio, mas os países são menores também. Então, todo mundo passa, sabe e tem que pagar. Então isso facilita tanto o tráfego nas estradas. A gente tem que colaborar, tanto a gente, os comunicadores", finalizou a a presentadora.