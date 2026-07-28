Reprodução/Instagram/@badarik_gonzalez Badarik González e Mariana Maffeis

O ex-genro de Ana Maria Braga, Badarik González, está no centro de uma separação conturbada com Mariana Maffeis, filha da apresentadora global. A relação cercada de polêmica agora conta com uma medida protetiva contra González.

Quando anunciou que estava se separando, Mariana falou nas redes sociais que Badarik havia se acostumado "com as facilidades que encontrou" ao lado dela. "Parece que é um karma meu", falou.

O ex também apareceu na internet e chorou por não poder ver os filhos e, além disso, ter que manter a distância física. Os dois só se falam através por meio de advogados, segundo o Extra.

"Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é delicada. Por que não me investigam? Não escutaram minha versão, contou González.

"Falam que eu nunca botei um real nas contas. Quem diz isso precisa ver quantos reais eu colocava. O pouco dinheiro que chega à minha mão, eu sempre dividi com a família. Quantas vezes não fiquei sem dinheiro para comprar uma calça, porque comprei algo para meus filhos, um sorvete para Varuna. Meu dinheiro não é muito, mas é honesto", enfatizou o professor.

"Antes de perguntar se tenho razão, pergunto se minhas palavras trarão paz. Sim, este momento é complicado. Mas acredito que a verdade pertence a Deus. Talvez ela não apareça no tempo que desejamos, porém, mais cedo ou mais tarde, virá à luz para aqueles que verdadeiramente quiserem conhecê-la, não pelas fofocas, não pelas narrativas passageiras da mídia ou pelas circunstâncias do momento", desabafou Badarik em um post.

Meu convite não é ao julgamento, mas à compaixão. Que possamos olhar primeiro para as crianças, para as famílias e para a dignidade humana. Śāntiḥ. Paz. Badarik González

Quem é Badarik González?

Badarik é natural da Colômbia e trabalha no Brasil como professor de ioga. Ele é pai de duas filhas com Mariana: Varuna, de 5 anos; e Hima, de 2.

Mariana Maffeis e Badarik González foram casados por seis anos e, há dois meses, tudo chegou ao fim. A separação se tornou pública após a notícia de que a filha da comunicadora global teria pedido uma medida protetiva contra o ex.

Não foi a primeira vez que o professor de ioga respondeu a comentários sobre o seu financeiro. Em 2024, após levar os filhos para uma aula de equitação, ele falou sobre críticas dos seguidores que diziam que ele vivia às custas da apresentadora global.

"Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós", disse na época.



