Reprodução/Instagram/@gabriellouchard Gabriel Louchard fala sobre problemas em voo

O ator Gabriel Louchard relatou nas redes sociais o transtorno vivido por passageiros de um voo que saiu de Buenos Aires, Argentina, com destino ao Rio de Janeiro e precisou ser desviado para Belo Horizonte devido aos fortes ventos que atingiram a capital fluminense na última quarta-feira (29).

Tudo aconteceu na última quarta-feira (29), devido aos fortes ventos na capital fluminense, com rajadas a 100km/h, fazendo com que o aeroporto passasse por uma paralisação temporária.

O voo saiu de Buenos Aires com destino ao Rio de Janeiro. De acordo com Luchard, cerca de 40 passageiros tinham conexão do Rio para Belo Horizonte e pediram para desembarcar em BH.

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"Estava dormindo e o bicho estava pegando aqui no desespero. Viemos para onde? Em Belo Horizonte. E aqui está acontecendo algo interessante: parece que fariam conexão no Rio de Janeiro, depois fariam conexão para Belo Horizonte", disse.

Segundo ele, cerca de 40 pessoas que seguiriam para Minas Gerais ficaram impedidas de desembarcar inicialmente por questões operacionais, mas, após aproximadamente três horas de espera, receberam autorização para deixar a aeronave.

"Como pousou em BH, todo mundo quer descer. Só que, como todo mundo está dentro do avião, tem que esperar, vai reabastecer, vai voltar para o Rio. Aqui não pode ter o desembarque, e aí o pessoal quer descer, mas não pode descer, são obrigados a voltar para o Rio, por questões burocráticas. Só no dia seguinte podem voltar para cá", disse o famoso.

Nós ficamos três horas esperando. E aí foi resolvido que ficaríamos em Minas. E assim passei a noite numa cama de hotel mineiro. E aí, estou voltando para o Rio de Janeiro, essas foram as atualizações. Gabriel Louchard

O iG entrou em contato com o RIOgaleão e a Gol para esclarecer a situação e aguarda retorno. Assim que obtivermos resposta, a reportagem será atualizada.

Quem é Gabriel Louchard?

É um ator, humorista e ilusionista brasileiro. Desde os 10 anos de idade faz mágicas e, aos 12 anos, se tornou o mágico profissional mais jovem do Brasil. Devido ao reconhecimento, foi convidado ao Programa do Jô.

Em 2010, fez uma participação especial como cowboy especial da TV Globo, no "Nosso Querido Trapalhão". Em 2014, comandou o quadro Câmera Kids, no Fantástico, além de participar do quadro Saco de Risadas, do Domingão do Faustão.

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Ainda integrou o elenco de Rock Story, conquistando seu primeiro papel fixo em novela, como o fotógrafo Ramón, que se destacou com o casal "Ramoneia". Depois, foi para o Multishow com o programa Truque de Humor. Chegou até a competir com celebridades no quadro Super Chef Celebridades.



