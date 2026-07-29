O relacionamento de Vini Jr. e Virginia Fonseca se tornou o centro das atenções mais uma vez após uma suposta "limpa" no Instagram do craque do Real Madrid virar assunto. Ao que tudo indica, o jogador deixou de seguir pouco mais de 50 perfis, e a modelo Day Magalhães, que já viveu um affair com o atacante, revelou ter sido tirada da lista de "seguidos" pelo atleta.
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Day Magalhães ganhou destaque no ano passado ao divulgar conversas íntimas que teria mantido com Vini ao mesmo tempo em que o jogador já estava se relacionando com a ex-mulher de Zé Felipe. No entanto, na época, a empresária e o atacante da Seleção Brasileira ainda não haviam oficializado o namoro e mantinham as coisas mais discretas.
Na ocasião, a modelo chegou a afirmar que decidiu tornar o caso público por considerar que a influenciadora deveria saber que o craque continuava mantendo contato com ela e, possivelmente, com outras pessoas.
Agora, ao ser questionada sobre Vini Jr., Day Magalhães confirmou que ele se afastou e revelou que o atleta trocou de número de telefone e desativou o antigo WhatsApp."Sim, trocou de número e desativou o WhatsApp antigo", afirmou à Quem.
Além disso, ela também contou que a alteração aconteceu durante a viagem de Vini Jr. à Jamaica, destino onde o jogador passou os dias ao lado de Virginia Fonseca.
No começo da semana, a página Condomínio Maria Fifi divulgou uma lista com 55 mulheres famosas e influenciadoras que teriam recebido o unfollow do atleta. Entre os nomes estão Yasmin Brunet, Bella Campos, Carolina Portaluppi, Paloma Bernardi, Mel Maia, Erika Schneider, Hariany Almeida e Lorena Maria.
Entre as famosas internacionais que receberam unfollow do atacante do Real Madrid no Instagram estão a cantora dominicana Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau. Confira alguns dos nomes que o atleta supostamente deixou de seguir:
Amanda Diaz
Anna Cangussu
Bella Bonato
Carolina Portaluppi
Chelsea Vidal
Lari Santos
Camila Canuto
Bella Campos
Paloma Bernardi
Dada Favatto
Juliana Nalu
Patricia Ramos
Duda Borges
Juliana Goritto
Yasmin Brunet
Juliana Simao
Isa Silva
Bianca Costa
Mel Maia
Lorena Maia
Clara Berry
Cydney Moreau
Dea
Duda Wiesel
Erika Schneider
Evelyn Yañez Souza
Gabi Lopes
Gabi Rios
Gabriella Brótos
Isabella Duarte
Isabella Kulikovski
Laura Oliveira
Lorena Leoni
Marina Ferrari
Luna Bonassi
Marta Calvín
Mayara C. Maia
Nath Fischer
Natti Natasha
Nicole Lilyen
Oriana Falla
Saory Cardoso
Sofia Muse
Sol Andrade
Thaisa Carvalho
Thaissa Pires
Valentina Isabel Gómez
Embora o assunto tenha repercutido bastante, até o momento, o jogador não falou sobre o assunto. Além disso, também é importante destacar que ainda não existe qualquer confirmação de que a troca de número tenha relação com os supostos unfollows.
Beijo em público
Vale relembrar que Virginia Fonseca e Vini Jr. marcaram presença na inauguração de uma academia, da qual ela é sócia, no dia 20 deste mês, em Goiânia. Pela primeira vez em público, o casal apareceu se beijando, confirmando que reataram o namoro.
O jogador da Seleção Brasileira prestigiou o evento da influenciadora e posou ao lado dela para fotos. Além do atleta, amigos e familiares de Virginia também foram à inauguração, como sua mãe, Margareth Serrão, seus filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, e sua amiga Duda Freire.