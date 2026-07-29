Reprodução/Instagram Day Magalhães diz que recebeu unfollow de Vini Jr

O relacionamento de Vini Jr. e Virginia Fonseca se tornou o centro das atenções mais uma vez após uma suposta "limpa" no Instagram do craque do Real Madrid virar assunto. Ao que tudo indica, o jogador deixou de seguir pouco mais de 50 perfis, e a modelo Day Magalhães, que já viveu um affair com o atacante, revelou ter sido tirada da lista de "seguidos" pelo atleta.

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Day Magalhães ganhou destaque no ano passado ao divulgar conversas íntimas que teria mantido com Vini ao mesmo tempo em que o jogador já estava se relacionando com a ex-mulher de Zé Felipe. No entanto, na época, a empresária e o atacante da Seleção Brasileira ainda não haviam oficializado o namoro e mantinham as coisas mais discretas.

Reprodução/Instagram Day Magalhães

Na ocasião, a modelo chegou a afirmar que decidiu tornar o caso público por considerar que a influenciadora deveria saber que o craque continuava mantendo contato com ela e, possivelmente, com outras pessoas.

Agora, ao ser questionada sobre Vini Jr., Day Magalhães confirmou que ele se afastou e revelou que o atleta trocou de número de telefone e desativou o antigo WhatsApp."Sim, trocou de número e desativou o WhatsApp antigo", afirmou à Quem.

Reprodução/Instagram Day Magalhães

Além disso, ela também contou que a alteração aconteceu durante a viagem de Vini Jr. à Jamaica, destino onde o jogador passou os dias ao lado de Virginia Fonseca.

No começo da semana, a página Condomínio Maria Fifi divulgou uma lista com 55 mulheres famosas e influenciadoras que teriam recebido o unfollow do atleta. Entre os nomes estão Yasmin Brunet, Bella Campos, Carolina Portaluppi, Paloma Bernardi, Mel Maia, Erika Schneider, Hariany Almeida e Lorena Maria.

Reprodução/Instagram Vini Jr teria deixado de seguir mais de 50 mulheres após reatar com Virginia Fonseca

Entre as famosas internacionais que receberam unfollow do atacante do Real Madrid no Instagram estão a cantora dominicana Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau. Confira alguns dos nomes que o atleta supostamente deixou de seguir:

Amanda Diaz

Anna Cangussu

Bella Bonato

Carolina Portaluppi

Chelsea Vidal

Lari Santos

Camila Canuto

Bella Campos

Paloma Bernardi

Dada Favatto

Juliana Nalu

Patricia Ramos

Duda Borges

Juliana Goritto

Yasmin Brunet

Juliana Simao

Isa Silva

Bianca Costa

Mel Maia

Lorena Maia

Clara Berry

Cydney Moreau

Dea

Duda Wiesel

Erika Schneider

Evelyn Yañez Souza

Gabi Lopes

Gabi Rios

Gabriella Brótos

Isabella Duarte

Isabella Kulikovski

Laura Oliveira

Lorena Leoni

Marina Ferrari

Luna Bonassi

Marta Calvín

Mayara C. Maia

Nath Fischer

Natti Natasha

Nicole Lilyen

Oriana Falla

Saory Cardoso

Sofia Muse

Sol Andrade

Thaisa Carvalho

Thaissa Pires

Valentina Isabel Gómez



Embora o assunto tenha repercutido bastante, até o momento, o jogador não falou sobre o assunto. Além disso, também é importante destacar que ainda não existe qualquer confirmação de que a troca de número tenha relação com os supostos unfollows.

Beijo em público

Vale relembrar que Virginia Fonseca e Vini Jr. marcaram presença na inauguração de uma academia, da qual ela é sócia, no dia 20 deste mês, em Goiânia. Pela primeira vez em público, o casal apareceu se beijando, confirmando que reataram o namoro.

Reprodução/Instagram Vini Jr. compartilha registros de viagem com Virginia na Jamaica

O jogador da Seleção Brasileira prestigiou o evento da influenciadora e posou ao lado dela para fotos. Além do atleta, amigos e familiares de Virginia também foram à inauguração, como sua mãe, Margareth Serrão, seus filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, e sua amiga Duda Freire.



