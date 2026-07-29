Reprodução/TikTok Rebecca Luna, influenciadora com Alzheimer precoce que teve morte assistida.

A influenciadora canadense Rebecca Luna morreu aos 49 anos após passar por um procedimento de morte assistida neste sábado (25). Diagnosticada com Alzheimer precoce, ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar sua rotina e os desafios que passou a enfrentar após descobrir a doença.

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo que provoca a perda gradual das funções cognitivas, especialmente da memória. Com o avanço do quadro, a doença compromete cada vez mais a capacidade de realizar atividades do dia a dia e pode causar sintomas neuropsiquiátricos e mudanças no comportamento.

Quem foi Rebecca Luna?

Moradora de Victoria, na província de Colúmbia Britânica, no Canadá, Rebecca compartilhava o avanço dos sintomas, como isso impactava sua vida e o processo de adaptação à sua nova realidade, com seus mais de 98 mil seguidores no TikTok. O vídeo em que ela revelou que tinha Alzheimer precoce, publicado em abril de 2025, ultrapassou 2 milhões de visualizações.

De acordo com uma campanha no GoFoundMe criada para ajudar com as despesas do funeral de Luna, ela tinha dois filhos e era mãe solo. Ela também se autodenominava defensora da luta contra o Alzheimer de início precoce e do direito à morte assistida.

Falecimento

O procedimento de morte assistida, que havia sido marcado inicialmente para o início de agosto foi antecipado, colocando um fim na vida de Rebecca Luna ainda mais precocemente. Dias antes da morte, ela explicou aos seguidores que a decisão estava relacionada à perda de qualidade de vida causada pela doença.

"É uma decisão difícil, porque vivo em um corpo que não me traz conforto, segurança ou bem-estar. A sensação é terrível. Por isso, a ideia de esperar mais duas semanas parecia demais" Rebecca Luna





Segundo uma postagem publicada no perfil da influenciadora no TikTok, ela morreu às 13h15 do último sábado (25).





“Rebecca faleceu em 25 de julho, aproximadamente às 13h15, cercada por seus entes queridos. Obrigada pelo apoio e respeito à privacidade”, dizia o post. Os comentários da publicação foram limitados pelos administradores da conta.

Filha reage

Maya Findlay, filha de Rebecca Luna, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte da mãe. Por meio de duas postagens publicadas no TikTok, ela lamentou a partida de Rebecca Luna.

Em um dos posts, Findlay compartilhou uma gravação de tela de uma chamada de vídeo com sua falecida mãe, na qual ela mostra seus filhos para ela na câmera. “Saudades da minha mãe, que nunca mais existirá nesta vida. Sinto falta da minha mãe de um jeito que parece saudade de casa. Tipo, eu só quero voltar para casa, mas casa era ela ”, escreveu na legenda da publicação.

Reprodução/TikTok Rebecca Luna e filha.





Em outra postagem, a filha de Rebecca compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe. Nos cliques, elas aparecem em diferentes fases, desde mais novas até dias mais recentes, ao som dá música “Orbiter”, sucesso interpretado por Noah Kahan.“Voe alto, mamãe”, escreveu Maya na legenda do post.



