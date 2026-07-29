Elisangela Brito, mãe de Davi Brito , ficou entre os assuntos mais comentados do momento após aparecer chorando nas redes sociais. A matriarca do campeão do BBB 24 apareceu aos prantos nas redes sociais após descobrir que o seu filho havia se casado com a influenciadora Emilly Araújo.
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Bastante abalada, Elisangela apareceu em uma transmissão ao vivo para comentar sobre o assunto . Ela contou que soube da cerimônia pela internet e afirmou que não recebeu qualquer tipo de convite para participar do momento.
Ainda durante o desabafo, a mãe do ex-BBB revelou que ainda tentava entender a situação e lamentou ter descoberto sobre o momento especial da mesma forma que o restante do público."Pela rede social, eu não tô acreditando nisso, eu não tô. Eu conheço a Emilly, vai fazer quatro meses, mas Davi é o meu filho. Ele é o meu filho", disse ela durante a live.
De acordo com a mãe de Davi Brito, a notícia chegou por meio das publicações nas redes sociais, o que só evidenciou o sentimento de tristeza.
Como é de se imaginar, as falas de Elisangela rapidamente viralizaram, mas, até o momento, o ex-motorista de aplicativo e sua companheira não se pronunciaram sobre as declarações nem explicaram os motivos da ausência da mãe do influenciador na cerimônia.
Davi Brito casa com Emilly Araújo
Para quem não acompanhou, Davi Brito anunciou o seu casamento nesta terça-feira (28). O famoso compartilhou registros da cerimônia civil realizada em um cartório de Salvador, na Bahia, e aproveitou o momento para fazer uma declaração de amor à esposa.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, o influenciador apareceu usando a camisa de futebol do Bahia durante a assinatura dos documentos, enquanto Emilly apareceu com um conjunto jeans e sorridente ao lado do marido.
"Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo", escreveu Davi Brito.
Apesar de já terem oficializado a união no civil, ele explicou que os dois ainda pretendem celebrar o casamento ao lado de familiares e amigos.
"Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos", contou.
Por fim, o ex-BBB agradeceu à influenciadora pela parceria e reforçou o carinho que sente pela esposa. "Emily, obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito meu amor, um brinde pra nós."
Emilly também celebrou o momento nos comentários da publicação: "Oficialmente meu esposo". Vale destacar que Davi tornou público o relacionamento com Emilly no dia 29 de junho, embora tenha revelado que os dois mantiveram o namoro em segredo por cerca de três meses antes do anúncio oficial.