Reprodução/Instagram/@eubarbaraborges/@xuxameneghel Bárbara Borges fala sobre Xuxa

Bárbara Borges falou pela primeira vez sobre o fato de não ter sido convidada para participar da turnê "O Último Voo da Nave", que se trata de uma despedida de Xuxa dos palcos. Em um post nas redes sociais, a atriz afirmou entender a situação e ressaltou que não tem mágoas.

Compreendo, sem ressentimento, que não ter sido convidada e a rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia são consequências das minhas ações. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos, que são valiosos demais. Bárbara Borges

Bárbara Borges foi paquita da apresentadora no Planeta Xuxa, no início dos anos 2000. A atriz disse que autorizou sua imagem no telão do show e disse que acha tranquilo que Xuxa escolha quem deveria participar da atração.

"Autorizei com prazer. O show é da Xuxa. A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser", soltou.

A atriz citou o posicionamento que teve após o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas", quando defendeu a ex-diretora e amiga de Xuxa, Marlene Mattos. De acordo com Bárbara, essa atitude ajudou para que a ganhadora de A Fazenda 15 se afastasse das paquitas.

Em 2024, a artista disse que deixou de ser seguida por Xuxa Meneghel nas redes depois de publicar um relato sobre sua experiência em ser paquita. Na época, ela pontuou que cada geração viveu outras realidades e que sua turma não viveu o que as outras gerações de paquitas viveram.

O que disse Bárbara em 2024?

Em 2024, Bárbara Borges desabafou sobre a dependência emocional que sentia com a apresentadora Xuxa Meneghel. Durante o relato, ela falou que, por muito tempo, aceitou migalhas.

Apesar de não sermos amigas, isso ficou evidente com o documentário; havia uma relação de fã, de paquita servindo Xuxa e entendendo como acontecia aquela dinâmica toda. Sempre relevei e ressignifiquei. Bárbara Borges em 2024

Em outro momento, a ex-paquita explicou que já chegou a mandar mensagem desejando um feliz aniversário para a Rainha dos Baixinhos e não obteve retorno.

"Vi várias matérias dizendo que a Xuxa tinha me cancelado e deixado de me seguir. De fato, a Xuxa nunca tinha me seguido antes. Ela me seguiu só enquanto eu estava em A Fazenda. Quando saí e vi que ela me seguiu, pensei: 'Nossa, que máximo, que legal'. Logo depois, não sei se ela deixou de me seguir por causa da minha entrevista falando da Marlene", disse ela na ocasião.

Show no Allianz Parque

Xuxa deu início neste sábado (25), em São Paulo, à turnê "O Último Voo da Nave" e surpreendeu o público ao fazer a nave sobrevoar o estádio, garantindo um show de nostalgia a todos presentes.

"Não estou aqui para vender discos, estou aqui para ver a alegria de vocês, quero ver vocês felizes. Sejam muito felizes, porque o show da Xuxa começou", comentou a apresentadora sobre o espetáculo.



